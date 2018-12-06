«Это был кошмар». Как жили звёзды грузинского кино после распада СССР

Софико Чиаурели: «Грузинский народ всегда любил русский»

Народная артистка Грузинской и Армянской ССР, горячо обожаемая советскими зрителями Софико Чиаурели запомнилась всем ролями взбалмошной Алисы Постик из комедийного детектива «Ищите женщину», итальянки Валерии из «Миллиона в брачной корзине» и невинной (хотя, как выяснилось впоследствии, не такой уж и …) девицы Софико из «Не горюй!».

После 1991 года актриса осталась жить в своём родном Тбилиси вместе с мужем: знаменитым советским футбольным комментатором Котэ Махарадзе. Жили, как и большинство актёров в девяностые, небогато: общей страстью супругов стала отделка собственного дома, превращение его в сказочный замок, и на ремонт актриса тратила всё своё время и деньги. Она растерянно говорила в одном из интервью, что не представляла себе последствий независимости. «Сейчас в Грузии плохо и тяжело. Конечно, мы надеялись на лучшее. Я не представляла себе, откуда берутся нефть, газ, электричество. А оказалось, это всё не наше, стоит дорого, за это нужно платить. Это был просто кошмар».

Софико Чиаурели. Легенда с Горы Раздумий Подробнее

Софико Чиаурели каждый вечер выходила на сцену в своём маленьком театре, где ставили всего 15 пьес. Играла она самозабвенно, иногда — при свечах: в Тбилиси часто выключали свет на целую неделю. Зарабатывала немного, но никогда не унывала. О распаде СССР Софико сказала: «Сталин — гений. Злой гений или добрый гений — тут другое дело. Но в своё время он создал Советский Союз так, чтобы его было очень сложно разделить: одна нога была в одной республике, вторая — в другой, рука одна там, вторая — вон там. И вдруг всё это взорвалось, империя распалась». Чиаурели до слёз огорчали плохие политические отношения России и Грузии. «Грузинский народ всегда относился с большой любовью к русскому народу, — возмущалась она. — Мы любим вас, мы вас обожаем. Что хотят эти политики от нас, ну что они хотят?!»

В 2002 году после инсульта скончался её муж Котэ Махарадзе, и это печальное событие существенно подкосило Софико. Она почти перестала сниматься в кино, да и не особо уже приглашали. Через 6 лет после смерти супруга (2 марта 2008 года), не сумев побороть тяжёлую болезнь, в возрасте 70 лет Софико Чиаурели умерла. Она была похоронена рядом с Махарадзе. В 2014 году памятник актрисе в Тбилиси был осквернён: неизвестные украли две бронзовые скульптуры из композиции, дабы продать в скупку цветных металлов. Позднее всё было восстановлено.

Резо Чхеидзе: «Кино растлевает людей»

Режиссёр прогремевшего на весь Советский Союз в 1964 году фильма «Отец солдата» Резо Чхеидзе, к тому времени уже потрясший Каннский фестиваль с лентой «Лурджа Магданы», после краха СССР продолжил преподавать как профессор и заведующий киноотделением Тбилисского театрального института им. Руставели. Чхеидзе был потрясающе активен, невзирая на свой возраст.

Он очень переживал, когда в Грузии начали обсуждать, не отменить ли празднование 9 мая, а в 2009 году по приказу Михаила Саакашвили взорвали в Кутаиси памятник грузинам, павшим в Великой Отечественной войне. Резо Чхеидзе в гневе назвал тот ужасный инцидент «кощунством и безобразием», выступив с заявлением: «Победа над чёрной силой, которая несла миру огромное несчастье, не была чужой войной. Мы повели себя так, будто мы не участвовали во Второй мировой и не пожертвовали жизнями 400 000 грузин!»

Он часто приезжал в Россию, 7 месяцев как-то раз проходил лечение и замену сустава ноги в Москве, охотно принимал участие во многих кинофестивалях на территории РФ. Резо крайне осуждал качество современного кино. В выражениях он не стеснялся: «На постсоветском пространстве стало слишком много коммерческого. Это растлевает людей. Враг, если бы хотел, не придумал бы хуже для государства и народа». В 2008 году режиссёр, выпросив наконец у властей Грузии финансирование, снял свой последний фильм: «Свеча с гроба Господня». 3 мая 2015 года на 89-м году жизни Резо Чхеидзе скончался.



РИА Новости / Екатерина Чеснокова Резо Чхеидзе. Фото:/ Екатерина Чеснокова

Вахтанг Кикабидзе: «Ненавижу герб СССР!»

Совершенно иная ситуация — с бывшим любимцем советских женщин Вахтангом Кикабидзе, сыгравшим в кинохитах «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить» и «Пропавшая экспедиция». Актёр сейчас горячо проклинает всё советское, выступает с антироссийскими заявлениями, отказался от нашего ордена Дружбы народов. Доходит до таких фраз: «Будь я помоложе, воевал бы против русских на стороне Украины». С 2008 года Буба (грузинское прозвище Кикабидзе) не выступает с концертами на территории РФ, отказавшись это делать после «пятидневной войны» между Россией и Грузией.

В каждом интервью Вахтанг заявляет что-то новое. Недавно ошарашил публику в интервью немецкой прессе: дескать, ненавидит герб СССР, а после распада Советского Союза накрыл стол и напился на радостях. Правда, не далее как 3 декабря СМИ сообщили интересную информацию: 80-летний Кикабидзе нарушил свою клятву и тайно выступил с концертом на закрытой частной вечеринке в петербургском ресторане «Шаляпин» за бешеный гонорар в 40 000 евро. Сам артист, разумеется, назвал сообщение «наглой ложью», но тут уж, как говорится, «имеются некоторые подозрения». Иногда, впрочем, у Вахтанга прорываются нотки ностальгии по Советскому Союзу: он рассказывает, что в советское время люди больше уважали друг друга и его отец, погибший на фронте под Керчью в 1942 году, «сейчас пошёл бы сражаться за СССР снова». Но затем всё возвращается на круги своя.

Кикабидзе живёт в Тбилиси, в собственноручно построенном доме, со своей супругой Ириной Кебадзе. Приёмная дочь Вахтанга снимается в кино, а сын-художник переехал жить в Канаду.

Вахтанг Кикабидзе: «Храните детство в сердце!» Подробнее

Кахи Кавсадзе: «Старый стал, ленивый»

Уроженец Тбилиси Кахи Кавсадзе запомнился всем ролями убийцы в чёрной чалме Абдуллы из кинобоевика «Белое солнце пустыни» (за неё он тогда получил гонорар в 777 рублей) и безумного рыцаря дон Кихота из «Жития дон Кихота и Санчо». Даже после распада СССР Кахи был весьма востребован и снимался во множестве проектов, приезжая в командировки в Россию. Одновременно актёр ухаживал за своей тяжелобольной женой Беллой Мирианашвили, которая после рождения ребёнка потеряла способность двигаться и 20 лет провела в инвалидном кресле: Белла скончалась 28 августа 1992 года. Дочь супругов Кавсадзе Нанука играет в театре в Тбилиси, сын переехал работать в Америку.

Кахи Давидович (ему в этом году исполнилось 83 года) не скрывает, что в последние годы он зачастую снимается бесплатно: «Молодые режиссёры думают, что мне деньги не нужны, я же такой известный и популярный. Нужны, конечно, и ещё как. Но я не буду их требовать с режиссёров, совершающих первые шаги в своей профессии… Так надо делать… Проживём как-нибудь!» Кахи по состоянию здоровья уже не принимает участия в масштабных грузинских застольях. О русских и России при любой политической ситуации в Грузии всегда говорит хорошо: «Вот у нас относятся неправильно. Разве можно говорить, мол, раз русские пришли, значит, будут пить водку? Уважайте человека!» В свои преклонные годы Кахи Кавсадзе до сих пор не имеет ни единой свободной минуты и проводит всё время в поездках, концертах, творческих вечерах в России и СНГ. Он считает: если люди любят друг друга, то всё будет хорошо. А от отсутствия любви между народами случаются иногда ссоры. Также актёр обожает вспоминать фразу своего персонажа Абдуллы: «Старый стал, ленивый… А помнишь, какой я был?» Однако фильмы с собой он никогда не пересматривает.