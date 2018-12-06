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Renault Koleos станет доступнее: кроссовер обзавелся новой базовой комплектацией

07.12.2018 14:09 — Разное | Tut.by  
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В российском офисе Renault объявили о расширении гаммы доступных комплектаций кроссовера Koleos за счет нового начального исполнения Comfort. Таким образом, у флагманского SUV марки теперь будет не две, а три комплектации.


Под капотом Koleos Comfort — двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 144 лошадиные силы, работающий в комбинации с вариатором X-Tronic и полным приводом. В списке оборудования — ABS, ESP, шесть подушек безопасности, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, противотуманные фары и датчики дождя и света, а также мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном и 8 динамиками. Также доступен опциональный пакет «Комфорт 1», включающий рейлинги на крыше и задние датчики парковки. А еще появился новый цвет кузова — фиолетовый «металлик».

В России прием заказов на Koleos Comfort уже открыт, хотя у дилеров базовый кроссовер появится в начале следующего года. Цена — от 1 699 000 рублей (около 25 500 долларов в пересчете). В Беларуси Koleos в настоящее время предлагается в двух комплектациях на выбор (Business и Premium), цены начинаются от 64 600 рублей (без учета спецпредложений).

 
 
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В российском офисе Renault объявили о расширении гаммы доступных комплектаций кроссовера Koleos за счет нового начального исполнения Comfort. Это третий по счету вариант...
 
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