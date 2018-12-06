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«Народная Марка» теперь есть и в Ганцевичах!

07.12.2018 13:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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29 ноября во Дворце Республики прошла торжественная церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка».

«Народная Марка» теперь есть и в Ганцевичах!

В этом году впервые в истории Премии  в ней принял участие единственный представитель Ганцевщины — ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод.

Предприятие участвовало в  номинации  «Сухие завтраки». Несложно догадаться, какой продукт был представлен: конечно же,  уже ставшие брендовыми, кукурузные палочки «Забава».

Дебют оказался удачным!  С первой попытки ганцевчане оказались  на третьем месте в республике, уступив только таким знаменитым производителям, как «Витьба» и «Нестле»…

 

Подробности читайте в завтрашнем номере «СП»!

 

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29 ноября во Дворце Республики прошла торжественная церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка». В этом году впервые в
 
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