«Народная Марка» теперь есть и в Ганцевичах!

29 ноября во Дворце Республики прошла торжественная церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка».





В этом году впервые в истории Премии в ней принял участие единственный представитель Ганцевщины — ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод.

Предприятие участвовало в номинации «Сухие завтраки». Несложно догадаться, какой продукт был представлен: конечно же, уже ставшие брендовыми, кукурузные палочки «Забава».

Дебют оказался удачным! С первой попытки ганцевчане оказались на третьем месте в республике, уступив только таким знаменитым производителям, как «Витьба» и «Нестле»…

Подробности читайте в завтрашнем номере «СП»!

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