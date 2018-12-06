«Народная Марка» теперь есть и в Ганцевичах!

29 ноября во Дворце Республики прошла торжественная церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка».
В этом году впервые в истории Премии в ней принял участие единственный представитель Ганцевщины — ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод.
Предприятие участвовало в номинации «Сухие завтраки». Несложно догадаться, какой продукт был представлен: конечно же, уже ставшие брендовыми, кукурузные палочки «Забава».
Дебют оказался удачным! С первой попытки ганцевчане оказались на третьем месте в республике, уступив только таким знаменитым производителям, как «Витьба» и «Нестле»…
Подробности читайте в завтрашнем номере «СП»!
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