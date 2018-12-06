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Кто такие IC3PEAK и почему стоит обратить внимание на их концерт в Минске, пока его не запретили
Московские электронщики IC3PEAK вот-вот
Группа IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — удачнее других смогла конвертировать запоздалую российскую моду на витч-хаус и мрачные рейвы середины 2000-х в убедительную и самостоятельную музыку. Играют IC3PEAK перегруженный по всем частотам цифровой индустриальный поп, в котором звуковой терроризм сочетается с мелодической внятностью и возможностью пуститься в пляс. Вообще, официально IC3PEAK именуют себя аудиовизуальным проектом, их видеоарт самодостаточен. За него, кстати, отвечает Настя, а Коля пишет музыку.
В своем творчестве электронщики смешивают древнерусскую эстетику и сегодняшнюю общественно-политическую повестку, вовсю иронизируют над повальным брендированием в музыкальной индустрии, записывают фиты с рэперами, занимаются арт-акционизмом. В какой-то момент музыка IC3PEAK оказалась неудобной — не в том смысле, что она вообще похожа на скрежет вилкой по тарелке (за это мы их и любим). Вы знаете, что в последнее время в России пошла волна срывов концертов рэп- и не только исполнителей — в струю попали и IC3PEAK. За последние недели силовики сорвали несколько выступления электронного дуэта — якобы в их текстах
Перед отъездом в тур по городам России, Украины и Беларуси музыканты успели зайти
В качестве похожих исполнителей мы бы назвали музыканта Summer of Haze, по стилистике и грустной мемности дуэт похож на Tommy Cash, у ребят есть переклички с творчеством «Буерака» и российской группы Sonic Death. Если такая странная музыка вас скорее привлекает, чем отпугивает, концерт в четверг — возможно, единственная возможность послушать мрачных кумиров молодежи вживую.
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Московские электронщики выступят в минском клубе «Брюгге» в четверг, 13 декабря. Билеты - от 18 рублей.
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