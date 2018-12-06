11 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 в помещении суда Кировского района проведет прием граждан председатель Могилевского областного суда Игорь Брониславович ПРОШКО. Предварительная запись — по телефону 72-1-13.
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Прием граждан Кировского района проведет председатель Могилевского областного суда
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11 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 в помещении суда Кировского района проведет прием граждан председатель Могилевского областного суда Игорь Брониславович...
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