Как правильно использовать пиротехнические изделия?

Рождество и Новый год – самые долгожданные праздники, которые для многих немыслимы без хлопушек, фейерверков, бенгальских огней и петард. Однако иногда мы забываем о собственной безопасности, и для любителей пиротехники праздники могут оказаться далеко не такими веселыми. А порой могут быть испорчены травмами и длительным лечением.

Так, за первые два месяца зимы в прошлом году в республике было зафиксировано более 60 случаев травматизма от пиротехники: почти треть из них привели к госпитализации пострадавших. Согласно официальным данным, лишь в Гомеле во время новогодних праздников от пиротехники были травмированы 5 человек, самому младшему пострадавшему было 4 года: ребёнок всего лишь наблюдал за тем, как взрослые запускают фейерверк.

Абсолютное большинство несчастных случаев при обращении с пиротехническими изделиями происходит при использовании петард, бенгальских огней, хлопушек, особенно, когда люди находятся в нетрезвом состоянии, а также при использовании контрафактных пиротехнических изделий, без ознакомления с инструкцией по применению.

Необходимо помнить, что пиротехнические изделия обязательно должны быть сертифицированы, поэтому покупать их нужно в специализированных магазинах (отделах).

Безопасное применение пиротехники возможно только на улице.

Заряды пиротехники взлетают на высоту 15-ти этажного жилого дома, имеют разлёт до 20 метров, который увеличивается при ветреной погоде, что приводит к попаданию ракет на балконы, в окна многоэтажек. В результате – повышается вероятность возникновения пожаров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать пиротехнические изделия дома;

применять пиротехнику без ознакомления с прилагаемой к пиротехнике инструкцией по применению;

разбивать и разбирать пиротехнические изделия;

устанавливать пиротехнику на неровных поверхностях и без защиты от опрокидывания;

использовать пиротехнику при сильном ветре;

наклоняться над пиротехническим изделием при его поджигании;

использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или с нарушенным корпусом (фитилем);

использовать контрафактные пиротехнические изделия.

Все пиротехнические изделия следует размещать таким образом, чтобы люди, строения, деревья, провода, линии электропередачи и легковоспламеняющиеся предметы не попадали в опасную зону, указанную в инструкции по применению.

Не пренебрегайте советами и соблюдайте требования безопасности при обращении с пиротехническими изделиями!

Берегите себя и своих близких!

Новик Евгений Михайлович,

старший государственный инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора.