«Беларусь должна заявить о себе». Посол Швеции - о хоккее, хот-догах и непохожих Беларуси и России

Кристина Юханнессон является послом Швеции в Беларуси уже больше года. Она воспитывает двух дочерей, практически идеально говорит по-русски, а еще обожает хоккей. В Минске ее команда — это «Динамо», а любимчик в составе «зубров» — Юнас Энрот. SPORT.TUT.BY пригласил посла вместе посмотреть матч КХЛ на «Минск-Арене», а заодно узнал, какая она болельщица и что Кристина Юханнессон думает о Беларуси и белорусах.





«На хоккее позволяю себе отключить дипломата»

На матч «Динамо» против нижегородского «Торпедо» посол приходит «по форме». На шее у Кристины элегантно повязана динамовская «роза».

— Знаю даже несколько простых кричалок — «только Динамо, только победа!» и «бело-синий — самый сильный», — улыбается посол.

До назначения в Минск Кристина Юханнессон успела поработать в Москве, Санкт-Петербурге и Брюсселе. В России она поддерживала питерский СКА. Теперь же шведка — болельщик «Динамо» и их вратаря — Юнаса Энрота.



Перед матчем Кристина Юханнессон нарисовала в детской зоне плакат в поддержку Юнаса Энрота, а в рекламной паузе обратилась к нему на шведском.

— В Швеции Юнаса все знают. Он защищал наши ворота на Олимпиаде в Пхенчхане. Вообще, многие шведские хоккеисты играют в Европе и за океаном. Но у нас, как и в Беларуси, особенно любят тех игроков, которые приезжают в сборную и готовы сражаться за страну. Кто самый популярный шведский хоккеист сегодня? Я бы сказала, одноклубник Овечкина в «Вашингтоне» Никлас Бэкстрём и настоящий супермен из «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

Посол Швеции смотрит хоккей с детства и ведет себя на трибунах «Минск-Арены» как настоящая болельщица, а не просто театральный зритель.

— На хоккее позволяю себе не сдерживать эмоции и отключить дипломата. Я прихожу сюда за атмосферой, скоростью и энергетикой, — признается Кристина.

«Я играла в хоккей с мячом и выступала за молодежную сборную по волейболу»

Она хорошо ориентируется в правилах, внимательно изучает составы двух команд и с интересом гуглит, играл ли торпедовец Филип Хольм за сборную Швеции.





— Свой первый чемпионат мира я посмотрела еще в восемь лет. Вообще, спорт в моей жизни присутствовал всегда. Занималась легкой атлетикой, конным спортом, играла в хоккей с мячом, волейбол и даже выступала за молодежную сборную Швеции по волейболу. Сегодня тренируюсь для себя — играю в большой теннис, бегаю и два раза в неделю хожу в тренажерный зал. Это все, что удается успевать в моем графике, — признается шведка.

В течение недели у посла обычно выдается только один свободный вечер.

— Посвящаю его спорту, кино или встречам с коллегами. Семья не переехала со мной в Беларусь. Мой муж — русский, работает врачом в Москве, младшая дочка учится в университете в Стокгольме по специальности «Русский язык и литература», а старшая работает в шведском посольстве в России. Из всех членов семьи мне удалось переманить в Минск только нашего кота. Он теперь любимец всей резиденции, — смеется дипломат.

Когда счет на табло становится 2:0, Кристина открывает на телефоне сайт КХЛ и смотрит, на каком месте располагается команда, которую «зубры» так резво обыгрывают. Динамовские фаны подбадривают своих:

— «Торпедо» играет хуже деда, а дед ни разу не встал на лед. «Динамо», вперед!





На вопрос, много ли женщин в Швеции следят за хоккеем, посол отвечает:

— Достаточно. Конечно, в Швеции, как и в Беларуси, есть девушки, которые приходят посмотреть на хоккеистов. Но немало и тех, кому нравится сама игра.

В перерыве выбираемся с Кристиной в фойе арены. Все коридоры захвачены запахами хот-догов и пива.

— Это стандартный набор болельщика. А в ваших хот-догах, если я не ошибаюсь, используют шведские сосиски, — улыбается посол. — Вообще, я равнодушна и к пиву, и к фастфуду. А вот от чего не могу отказаться, так это от сладостей.

«Шведы думают, что Беларусь — советская страна, где много милиционеров»





Пользуясь перерывом, расспрашиваю посла о главных открытиях, которые Кристина Юханнессон сделала для себя за год в Беларуси.

— Раньше эта страна воспринималась как очень закрытая. В Швеции полно стереотипов о Беларуси. Люди думают, что это советская страна, где много милиционеров и людей в форме. Мне кажется, Беларусь должна заявить о себе. Надо рассказывать, что у вас, помимо Минска, есть агроусадьбы, Беловежская и Налибокская пущи, Браславские озера…

Беларуси, как и Швеции, нужно бороться за иностранных туристов. У нас ведь нет Средиземного моря. В Швеции есть море, но оно холодное, а у вас его вообще нет. Поэтому нужно искать, чем мы можем быть интереснее соседей, — считает посол. — Нам нужно бороться за туристов с Данией и Норвегией, вам — с Литвой, Польшей, Украиной и Россией. Например, вы, в отличие от России, можете привлечь иностранцев безвизовым режимом, ценами и компактностью страны. Я прожила в России больше 10 лет и могу сказать, что Беларусь, Россия и Украина — очень разные страны. Вы действительно отличаетесь менталитетом и историей.





По словам посла, шведы сегодня только открывают для себя Беларусь благодаря безвизу.

— Люди едут сюда из любопытства. И потом вдруг приятно удивляются: Беларусь оказывается не такой, как многие представляли. Знаю, что несколько компаний шведов даже прилетали в Беларусь, чтобы отпраздновать мальчишник. Мы в посольстве очень волновались, как все пройдет, — улыбается дипломат. — А вообще, вся Швеция узнала про Беларусь именно благодаря хоккею. В 2002-м на Олимпиаде мы все выучили имя Владимира Копатя.

Кристина искренне переживает каждый гол в ворота Юнаса Энрота. При счете 3:3 верит, что «зубры» снова выйдут вперед. При 3:4 надеется на овертайм, а при 3:5 просто мечтает, чтобы Энроту не закатили еще больше шайб. Но даже при счете 3:6 посол уверяет, что у нее нет никаких претензий к вратарю.





— Хотела сегодня познакомиться с Юнасом, но, думаю, сейчас его лучше не трогать. Мне его жалко. Я все пойму, если Юнас не захочет выйти и пообщаться.

Синхронно с финальным свистком Энрот красноречиво швыряет клюшку на лед и первым удаляется в раздевалку. Кристина Юханнессон терпеливо ждет его в подтрибунке. Но Юнас так и не появляется. После матча с «Торпедо» и шести пропущенных шайб не до дипломатических разговоров.

TUT.BY благодарит хоккейный клуб «Динамо-Минск» за помощь в подготовке материала.