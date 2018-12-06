На какой резине ездят кореличчане, показал рейд госавтоинспекторов и журналиста «Полымя»





Наступила зима, которая требует к себе повышенного внимания, особенно со стороны автомобилистов. Согласно требованиям Правил дорожного движения с 1 декабря на всех всех легковых автомобилях должна быть установлена зимняя резина. И это вовсе не прихоть сотрудников Госавтоинспекции, а ваша уверенность в том, что до места назначения вы доедете в целости и сохранности.

А думают ли кореличские автолюбители и гости района о своей безопасности? Переобулись ли они? Чтобы узнать это, совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы ОГАИ Кореличского РОВД Денисом Бринкевичем и Николаем Гринько отправляемся пообщаться с водителями на дороги района.

– С приходом зимы заменить летнюю резину на зимнюю действительно очень важно, – говорит Денис Бринкевич. – Ведь при низких температурах на летних шинах значительно ухудшается сцепление даже на сухой дороге. А что говорить о ситуациях, которые могут возникнуть, когда выпали осадки или образовался гололед? К примеру, если легковой автомобиль тормозит на снегу со скоростью 50 м/с на зимних шинах, его тормозной путь составит 32 метра, на летних же – 63. Разница, безусловно, чувствуется.

Скорее всего, у каждого из нас есть знакомые, которые в целях экономии устанавливают зимние шины только на передней оси автомобиля, на задней же оставляют «лето». Безусловно, так называемая «сезонная смесь» является административным правонарушением, за который предусмотрен штраф в размере до 0,5 базовых величин. К тому же такая неразумная бережливость зачастую приводит к плачевным последствиям.

Кроме того, сотрудники ГАИ уделяют большое внимание износу шин.

– Легковому автомобилю запрещается участие в дорожном движении, если зимние шины имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 4 мм, – отмечает Николай Гринько.

По словам инспекторов ДПС, в этом году кореличчане куда ответственней подошли к замене летней шины на зимнюю. Если в этом году за первую неделю декабря сотрудники ГАИ составили два протокола на автомобилистов, которые не переобули свой автотранспорт, то в прошлом году количество административных нарушений было в разы больше.

– С чем это связано? Сказать, что только из-за штрафов, – вряд ли. Ведь 0,5 базовых – не так уж и много, – делится Денис Бринкевич. – Скорее, водители заботятся о своей безопасности. В этом году снег выпал гораздо раньше, чем в прошлом. Это и сыграло свою роль в своевременной замене автомобилистами летних шин на зимние.

Первым водителем, с которым удалось пообщаться, стал 35-летний кореличчанин, который переобул свой автомобиль в середине ноября.

– Не хочу рисковать своей жизнью. Поэтому заменил шины, не дожидаясь сложных погодных условий, – поделился мужчина.

Еще один автомобилист даже точную дату назвал, когда переобулся, – 22 ноября.

– Безусловно, заменив летнюю резину на зимнюю, чувствую себя гораздо увереннее за рулем. Ведь погода совсем непредсказуема: утром мороз, днем дождь, к вечеру мокрый снег, – делится мужчина.

За время рейда не было выявлено ни одного нарушения, а около десятка автолюбителей привели свои собственные доводы в пользу своевременной замены летних шин на зимние, а это значит в пользу безопасности дорожного движения и собственной жизни.

Оксана ЯНУШ

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