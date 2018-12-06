Парень из Бреста выиграл в телешоу «Адская кухня» $15 тысяч и должность су-шефа

Во втором сезоне российского телешоу «Адская кухня» победил брестчанин Владислав Керзь. В награду он получил миллион российских рублей (около 15 тысяч долларов) и должность су-шефа в ресторане ведущего проекта, повара Константина Ивлева, пишет TUT.by.

Владислав Керезь родился 15 июля 1996 года, окончил Брестский государственный торгово-технологический колледж и попал на отработку в ресторан японской кухни. Но вместо двух лет проработал только полтора − его уволили по статье, когда он в один день не пришёл на работу. Но он это сделал намеренно, потому что хотел уйти в другое место. В интервью TUT.by Владислав говорил : «Я чувствовал, что там только деградирую. И решил что-то менять, бросить все в Бресте. Заплатил за отработку и уехал работать в Польшу. Мне было очень интересно, каково это там, в Европе. Поработал в Польше год. После полетел трудиться в Черногорию, в отель».

В интервью брестскому изданию «Бинокль» Владислав рассказал , что искал в соцсетях российских шеф-поваров, чтобы попасть к ним на стажировку: «Наткнулся в социальных сетях на московского шеф-повара Виктора Белея. Он дал добро. Я собрал вещи и прилетел в Москву. Практически месяц я жил в хостеле. В комнате со мной было еще десять человек, которые постоянно менялись. Мне даже приходилось стирать каждый день рабочий китель в умывальнике. Стирка в хостеле стоила хороших денег, а мыть лишь одну форму ежедневно было затратно. Приключений в Москве хватало».





После стажировки ему предложили остаться работать, но Владислав вернулся на два месяца в Черногорию, чтобы накопить денег. Однажды наткнулся на рекламу о наборе участников в «Адскую кухню». Заполнил анкету, прошёл видеособеседование, потом ему прислали анкету на 150 вопросов. Всё получилось − его пригласили на кастинг, куда надо было привезти авторское блюдо: «Я приготовил говяжью вырезку с тыквенным пюре, съедобной землёй, брусничным соусом и свежим щавелем. Всё это красиво подал». Через неделю его пригласили на съёмки. А дальше волокита с документами, тяжёлые съёмки и победа в шоу.