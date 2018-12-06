Американское издание The Atlantic начинает подводить итоги года, который, конечно, запомнился множеством неприятных событий. Для Америки это работа президента Трампа и его администрации, мощнейшие пожары в Калифорнии, массовые убийства в школах. Были и хорошие новости: потепление отношений Южной и Северной Кореи, исторические выборы в Конгресс США и так далее. Издание выбрало 25 лучших новостных фотографий 2018 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иммигранты, пожары, протесты. The Atlantic выбрал 25 лучших новостных фото года Американское издание The Atlantic начинает подводить итоги года, который, конечно, запомнился множеством неприятных событий. Для Америки это работа президента Трампа и...