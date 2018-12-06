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Иммигранты, пожары, протесты. The Atlantic выбрал 25 лучших новостных фото года

07.12.2018 14:07 — Разное | KYKY  
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Американское издание The Atlantic начинает подводить итоги года, который, конечно, запомнился множеством неприятных событий. Для Америки это работа президента Трампа и его администрации, мощнейшие пожары в Калифорнии, массовые убийства в школах. Были и хорошие новости: потепление отношений Южной и Северной Кореи, исторические выборы в Конгресс США и так далее. Издание выбрало 25 лучших новостных фотографий 2018 года.

 
 
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Американское издание The Atlantic начинает подводить итоги года, который, конечно, запомнился множеством неприятных событий. Для Америки это работа президента Трампа и...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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Слуцк Город
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