|
В Селище Малом горел нежилой дом
07.12.2018 14:33 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
В деревне Селище Малом Каменюкского сельсовета в ночь на 6 декабря горел нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило в райотдел МЧС в 02.42. По прибытии к месту вызова спасателей кровля дома была полностью охвачена огнем.
Со слов соседей людей внутри горящего дома не было. Он использовался как дача. Строение принадлежит гражданину 1977 года рождения, который в этот момент находился по месту жительства, в Каменюках.
Пожар ликвидировали в 03.20. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Селище Малом Каменюкского сельсовета в ночь на 6 декабря горел нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило в... Сообщение В Селище Малом горел нежилой дом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)