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В Селище Малом горел нежилой дом

07.12.2018 14:33 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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В деревне Селище Малом Каменюкского сельсовета в ночь на 6 декабря горел нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило в райотдел МЧС в 02.42. По прибытии к месту вызова спасателей кровля дома была полностью охвачена огнем.

Со слов соседей людей внутри горящего дома не было. Он использовался как дача. Строение принадлежит гражданину 1977 года рождения, который в этот момент находился по месту жительства, в Каменюках.

Пожар ликвидировали в 03.20. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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В деревне Селище Малом Каменюкского сельсовета в ночь на 6 декабря горел нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило в... Сообщение В Селище Малом горел нежилой дом...
 
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