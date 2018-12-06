В Селище Малом горел нежилой дом

В деревне Селище Малом Каменюкского сельсовета в ночь на 6 декабря горел нежилой дом. Сообщение о пожаре поступило в райотдел МЧС в 02.42. По прибытии к месту вызова спасателей кровля дома была полностью охвачена огнем.

Со слов соседей людей внутри горящего дома не было. Он использовался как дача. Строение принадлежит гражданину 1977 года рождения, который в этот момент находился по месту жительства, в Каменюках.

Пожар ликвидировали в 03.20. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие.

Причина пожара устанавливается.