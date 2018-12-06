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Таможенный пост «Песчатка» отметил свое 25-летие

07.12.2018 14:30 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Пост был открыт в декабре 1993 года, чтобы «разгрузить» ПП «Варшавский мост». Несмотря на удаленность от Бреста, за довольно короткое время завоевал популярность у автопутешественииков, следующих в белостокском направлении.   Хотя пост поначалу был весьма скромным. Он состоял всего из двух каналов для автомобилей и административного здания, в котором вместе с белорусскими пограничниками и таможенниками размещались сотрудники контрольных служб Польши. И только в сентябре 2007 года польские коллеги начали работать на своей стороне.

Современный вид пункт пропуска приобрел после масштабной реконструкции, продолжавшейся два года. По сути рядом со старым пунктом был построен новый. Его возведение велось в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» и финансировалось за счет средства ЕС и Республики Беларусь. В 2015 году «Песчатка» предстала в нынешнем облике, сменив статус с межгосударственного на международный. Пропускная способность пункта увеличилась с 500 до 1200 транспортных средств в сутки. Вместо двух каналов появилось 16: по 8 на въезд и выезд. Сейчас границу через «Песчатку» могут пересекать не только легковые автомобили, но и грузовые с полной массой до 7,5 тонн, а также туристические автобусы.

Таможенный пост «Песчатка» отметил свое 25-летие

«Фишка» этого таможенного поста – входящий в него упрощенный пункт пропуска «Переров» в самом сердце Беловежской пущи. Это единственный пункт пропуска на белорусско-польской границе, пересечь границу в котором можно только пешком или на велосипеде. В прошлом году через «Переров» проследовало более 13 тысяч человек. А через сам ПТО «Песчатка» за 25 лет проехало свыше 5 млн граждан!

По случаю 25-летия в пункте пропуска состоялось торжественное собрание, на которое были приглашены сотрудники таможенного поста, его ветераны и люди, которые руководили постом в разные годы.  Начальник Брестской таможни Александр Пихун выразил им благодарность за труд и вручил памятные награды.

Таможенный пост «Песчатка» отметил свое 25-летие
Таможенный пост «Песчатка» отметил свое 25-летие
Таможенный пост «Песчатка» отметил свое 25-летие
Таможенный пост «Песчатка» отметил свое 25-летие

Елена Трибулева
Фото Виталия Дулевича

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 34
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