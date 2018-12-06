сюжет о годовщине Евромайдана, в котором жителя Беларуси выдали за "замерзшего" украинца . На канале утверждают, что подготовкой сюжета о "замерзшем" украинце занимались стрингеры, передает glavred.info Российский "Первый канал" принес извинения за. На канале утверждают, что подготовкой сюжета о "замерзшем" украинце занимались стрингеры, передает





"Первый канал изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине Майдана, на самом деле другой человек и проживает в Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы канала.





На канале утверждают, что подготовкой сюжета занимались стрингеры (внештатные корреспонденты, ведущие телерепортажи "горячих точек". - Прим.), которые признались, что сняли своего знакомого, поскольку "сюжет надо было срочно сдавать", а якобы "настоящее" интервью было с браком.





"Первый канал сожалеет о произошедшем инциденте", - отметили на "Первом канале".









Ранее российский блогер Илья Варламов заявил, что в сюжете "Первого канала", в котором был показан "бедный и голодный" украинец-участник Евромайдана "Кирилл Чубенко", и критикующий Майдан, оказался жителем Беларуси Виталием Юрченко, не имеющим отношения к событиям 2013-2014г.г. в Киеве.





Блогер утверждает, что ему удалось найти страницы Юрченко в соцсетях и пообщаться с его друзьями.





Еще один человек после моего вопроса сразу удалил Юрченко из друзей. Поскольку этот человек связан с белорусскими медиа, можно предположить, что он имел какое-то отношение к подготовке материала", - пишет Варламов. "Они подтвердили, что пересекались с этим человеком именно в Минске , а про то, что он может быть как-то связан с Украиной, ничего не знают. Эти же люди есть и в списке его друзей в FB. Кстати, у автора вышеупомянутого письма нашлись общие друзья с Юрченко, и все они живут в Беларуси.", - пишет Варламов.









Нашей ниве ", что ему очень стыдно за возникшую ситуацию. Сам "Чубенко"-Юрченко признался "", что ему очень стыдно за возникшую ситуацию.



