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Лукашенко и тут всех обманул: и в Кремле говорят, что вопрос о новом генсеке ОДКБ не решен

07.12.2018 14:01 — Разное | Партизан  
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Лидеры стран ОДКБ не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря Организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о том, что этот пост займет представитель Беларуси.

"Нет, вопрос не решился", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что эта тема затрагивалась лидерами стран-участниц организации в Санкт-Петербурге в четверг, где прошли саммиты ЕАЭС и СНГ.

По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня. 

"Это вполне нормальная практика: любой глава государства может затрагивать вопросы, которые он считает нужным", - заметил представитель Кремля. Однако, по его словам, на тот момент за столом переговоров присутствовали не все лидеры стран ОДКБ. Разговор с ними на эту тему был продолжен позже на саммите СНГ.



"Работа будет продолжена", - резюмировал Песков.


Напомним, 2 ноября по инициативе армянской стороны генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. 

Кандидатуру нового генсекретаря организации планировалось обсудить на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге 6 декабря, однако он был отменен.


 
 
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Лидеры стран ОДКБ не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря Организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,...
 
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