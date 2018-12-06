Лукашенко и тут всех обманул: и в Кремле говорят, что вопрос о новом генсеке ОДКБ не решен

"Нет, вопрос не решился", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что эта тема затрагивалась лидерами стран-участниц организации в Санкт-Петербурге в четверг, где прошли саммиты ЕАЭС и СНГ.





По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня.





"Это вполне нормальная практика: любой глава государства может затрагивать вопросы, которые он считает нужным", - заметил представитель Кремля. Однако, по его словам, на тот момент за столом переговоров присутствовали не все лидеры стран ОДКБ. Разговор с ними на эту тему был продолжен позже на саммите СНГ.













"Работа будет продолжена", - резюмировал Песков.









Напомним, 2 ноября по инициативе армянской стороны генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году.





Кандидатуру нового генсекретаря организации планировалось обсудить на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге 6 декабря, однако он был отменен.



