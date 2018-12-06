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Парня бьют ногой в живот, пока он качает штангу. Такая вот тренировка

07.12.2018 15:00 — Разное | Tut.by  
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Девон Левеск — фитнес-тренер из США, который прославился своими сумасшедшими тренировками: он качает пресс, ловя шарики; ныряет с гантелями в бассейн и поднимает штангу, получая удары в живот. В соцсетях тренировки Девона стали вирусными, пишет medialeaks.ru.

Смотрите, как выглядит упражнение c гантелями и бассейном:

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on Aug 6, 2018 at 5:33am PDT

 

А это упражнение на беговой дорожке, и повторять такое никому не посоветуешь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on

Качать пресс, оказывается, можно параллельно с тренировкой ловкости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on

Или вот так, получая сильные удары в живот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on

Думаете, что мужчинам не надо тренироваться на фитболе? Девон считает иначе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on

Так в исполнении американца выглядит вариант кардио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on

Те, кому обычные отжимания кажутся легкотней, могут посмотреть на усложненный вариант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Devon Lévesque (@devonlevesque) on

 

Одни подписчики восхищаются тренировками Девона, другие считают их просто опасным дурачеством. 

— Как по мне, это самый короткий путь к внутреннему кровотечению, — комментируют они видео тренера.

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Девон Левеск - фитнес-тренер из США, который прославился своими сумасшедшими тренировками.
 
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