Парня бьют ногой в живот, пока он качает штангу. Такая вот тренировка

Девон Левеск — фитнес-тренер из США, который прославился своими сумасшедшими тренировками: он качает пресс, ловя шарики; ныряет с гантелями в бассейн и поднимает штангу, получая удары в живот. В соцсетях тренировки Девона стали вирусными, пишет medialeaks.ru .

Смотрите, как выглядит упражнение c гантелями и бассейном:

А это упражнение на беговой дорожке, и повторять такое никому не посоветуешь.

Качать пресс, оказывается, можно параллельно с тренировкой ловкости.

Или вот так, получая сильные удары в живот.

Думаете, что мужчинам не надо тренироваться на фитболе? Девон считает иначе.

Так в исполнении американца выглядит вариант кардио.

Те, кому обычные отжимания кажутся легкотней, могут посмотреть на усложненный вариант.

Одни подписчики восхищаются тренировками Девона, другие считают их просто опасным дурачеством.

— Как по мне, это самый короткий путь к внутреннему кровотечению, — комментируют они видео тренера.