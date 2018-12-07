Ответы на актуальные вопросы по трудовому законодательству и заработной плате

Вопрос: За сколько дней до начала трудового отпуска наниматель обязан выплатить средний заработок, если отпуск начинается, например 6 числа?

Ответ: Согласно статье 176 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — Трудовой кодекс) наниматель обязан выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее, чем за два дня до начала отпуска. В соответствии с частью четвертой пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» работникам, с которыми заключен контракт, средний заработок за все время трудового отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до начала трудового отпуска.

Согласно части первой статьи 10 Трудового кодекса течение сроков, с которыми связываются возникновение, изменение или прекращение трудовых отношений, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено их начало, если Трудовым кодексом не предусмотрено иное. Процессуальные сроки начинают исчисляться со следующего дня после календарной даты, которой определено их начало, а заканчиваются в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. Таким образом, при начале трудового отпуска 6 числа средний заработок за время трудового отпуска работнику, с которым заключен контракт, должен быть выплачен не позднее 24.00 часов 4 числа, а в случае заключения трудового договора — не позднее 24.00 часов 3 числа.

Вопрос : Я выполнял работу по договору подряда. Размер вознаграждения составил 200 руб. Должны ли мне произвести доплату до размера минимальной заработной платы ?

Ответ : Нет. Действие Закона распространяется на всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь. На гражданско-правовые отношения, в том числе по договору подряда Закон не распространяется.

Вопрос : Наниматель не производит доплату до минимальной заработной платы, потому что я не выполняю норму обслуживания. Установлена норма обслуживания — 200 голов крупного рогатого скота , а имеется в наличии только 158 голов. Прав ли наниматель?

Ответ : Нет, наниматель не прав. Согласно ст.89 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан обеспечивать нормальные условия для выполнения работниками норм труда. Согласно ч.1 ст.86 Трудового кодекса Республики Беларусь нормы труда — нормы выработки, времени, обслуживания, численности, нормированные задания — устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

Так, при установлении норм обслуживания крупного рогатого скота в количестве 200 голов при наличии в сельскохозяйственной организации 158 голов, выполнение животноводами норм труда (норм обслуживания) не представляется возможным как в течение полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю), так и в случае выполнения работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни.

Если наниматель не может обеспечить установленную норму обслуживания поголовьем скота, то вправе в установленном порядке изменить режим рабочего времени — установить неполное рабочее время и производить доплату до минимальной заработной платы пропорционально отработанному времени

Вопрос : Я работаю сторожем. Мне установлена месячная тарифная ставка. За август 2018 года я отработал согласно графику 184 часа, в том числе 80 часов в ночное время. Мне начислили зарплату, произвели доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Я работаю слесарем, мне установлена доплата за работу с вредными условиями труда.. Мне установлена месячная тарифная ставка. За август 2018 года я отработал 197 часа, в том числе 8 часов в выходной день и 5 часов в сверхурочное время . Мне начислили зарплату, произвели доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Вопрос : Мне установлено совмещение профессий. За отработанные полностью месяцы наниматель начисляет мне заработную плату исходя из моей месячной тарифной ставки и производит доплату до минимальной заработной платы – до 305 руб. Правильно ли это?

Ответ : Неправильно! При определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника не должны учитываться выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, установленные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.07.2014 №68, в том числе доплаты за совмещение профессий (должностей); доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и выходные дни; доплаты за работу в особых условиях труда, на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы; выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, в том числе выплаты молодым специалистам в соответствии с законодательством.

Таким образом, доплаты за работу в ночное время, доплаты молодому специалисту, доплаты за работу с вредными условиями труда,

доплаты за совмещение прфессий, доплата за работу в государственный праздник, установленный и объявленный Президентом Республик Беларусь нерабочим – 3 июля, доплата за работу в выходной день, доплата за работу в сверхурочное время должны вам производиться сверх минимальной заработной платы, то есть свыше 305 рублей.

Вопрос : Наниматель начисляет мне заработную плату ниже минимальной заработной платы, ссылаясь на постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1506 «О формировании фонда оплаты труда в сельскохозяйственных организациях, имеющих задолженность по выплате заработной платы», согласно которому сельскохозяйственные организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы, формируют фонд оплаты труда, из которого начисляют заработную плату в размере не более 25 процентов от объема реализованной продукции, полученной за расчетный месяц.

Ответ : Несмотря на наличие задолженности по выплате заработной платы, объема реализованной продукции, размер начисленной заработной платы за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не может быть ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

Главный государственный

инспектор Глубокского

межрайонного отдела Шинкевич С.С.