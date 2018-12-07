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Офицером-пограничником быть престижно
07.12.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
Выбирая профессию, многие школьники уже задумываются о том, будет ли полученная в будущем ими специальность востребована.
Некоторые абитуриенты ориентируется на высокую заработную плату, возможность трудоустройства в крупную компанию. Однако наряду с профессиями-однодневками, которые становятся модными на несколько лет, а потом бесследно исчезают с рынка труда, есть такая, которая будет существовать до тех пор, пока существуют государства, это профессия — ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА. Ведь каждое государство в мире имеет свою территорию, а в свою очередь – территория имеет свои границы, непосредственно независимость государства – и есть неприкосновенность его границ.
В нашей стране во все времена пограничная служба была делом чести, школой мужества и самоотверженности, а к профессии ПОГРАНИЧНИКА всегда относились с особым почетом и уважением.
В известном фильме «Офицеры», один из героев произносит фразу, ставшую легендарной: «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ».
Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» осуществляет подготовку профессиональных кадров для органов пограничной службы Беларуси.
Всем курсантам выплачивается ежемесячная стипендия в размере 350 рублей, а также повышенная стипендия за отличные результаты учебы – 380 рублей.
В течении учебного года курсантам предоставляется каникулярный отпуск: 2 недели в зимний период и 1 месяц летом. На протяжении обучения все курсанты, сдавшие экзамен в ГАИ, получают водительские удостоверения категории «А» и «Б».
Также организовано посещение спортивных секций более чем по 15-ти видам спорта. Курсанты Института посещают музеи, театры, исторические места города Минска и Республики Беларусь, в Институте проводятся встречи с известными деятелями культуры и искусства. По окончании Института выпускник получает диплом об окончании Института и присваивается первое офицерское звание ЛЕЙТЕНАНТ.
В Институт принимаются на конкурсной основе граждане Республики Беларусь (юноши), имеющие законченное общее среднее образование, либо профессионально-техническое образование, либо среднее специальное образование, в возрасте от 17 до 21 года (граждане, не достигшие 18-летнего возраста, — с письменного согласия одного из родителей или законных представителей) для обучения по специальностям:
Вы можете поступить на очную форму обучения в другие учреждения образования в интересах органов пограничной службы, а именно:
В Российской Федерации
Для того, чтобы стать офицером – пограничником, Вам необходимо:
— до 1 апреля текущего года подать в военный комиссариат по месту жительства заявление о поступлении в Институт пограничной службы Республики Беларусь для оформления личного дела абитуриента (из числа гражданской молодежи);
— пройти медицинское освидетельствование и психофизиологическое обследование в военноврачебной комиссии в установленном порядке;
— представить в военный комиссариат по месту жительства, оформляющий личное дело абитуриента, документы, установленные Порядком приема в Институт пограничной службы Республики Беларусь;
— в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти ЦТ по следующим предметам: русский (белорусский) язык, математика, иностранный язык;
— в сроки, установленные Порядком приема в Институт пограничной службы Республики Беларусь, лично прибыть в Институт.
Военнослужащим-пограничникам предоставляется стабильный денежный доход, отпуск до 45 суток, бесплатное медицинское обеспечение, обмундирование, льготная выслуга лет (1 год за 1,5), право выхода на пенсию по достижению 48 лет, возможность строительства жилья с привлечением льготных кредитов.
По интересующим Вас вопросам поступления обращайтесь в Полоцкий пограничный отряд по тел.: 8-0214-43-30-13 (отдел учета и комплектования личного состава), 8-0214-43-20-88 (коммутатор Полоцкого пограничного отряда) или по адресу: Полоцкий район, д. Фариново, Полоцкий пограничный отряд, а также на интернет-портал Госпогранкомитета
Официальный представитель
Полоцкого пограничного отряда
майор А.А.Лукша
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