Офицером-пограничником быть престижно

Выбирая профессию, многие школьники уже задумываются о том, будет ли полученная в будущем ими специальность востребована.

Некоторые абитуриенты ориентируется на высокую заработную плату, возможность трудоустройства в крупную компанию. Однако наряду с профессиями-однодневками, которые становятся модными на несколько лет, а потом бесследно исчезают с рынка труда, есть такая, которая будет существовать до тех пор, пока существуют государства, это профессия — ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА. Ведь каждое государство в мире имеет свою территорию, а в свою очередь – территория имеет свои границы, непосредственно независимость государства – и есть неприкосновенность его границ.

В нашей стране во все времена пограничная служба была делом чести, школой мужества и самоотверженности, а к профессии ПОГРАНИЧНИКА всегда относились с особым почетом и уважением.

В известном фильме «Офицеры», один из героев произносит фразу, ставшую легендарной: «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ».

Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» осуществляет подготовку профессиональных кадров для органов пограничной службы Беларуси.

Всем курсантам выплачивается ежемесячная стипендия в размере 350 рублей, а также повышенная стипендия за отличные результаты учебы – 380 рублей.

В течении учебного года курсантам предоставляется каникулярный отпуск: 2 недели в зимний период и 1 месяц летом. На протяжении обучения все курсанты, сдавшие экзамен в ГАИ, получают водительские удостоверения категории «А» и «Б».

Также организовано посещение спортивных секций более чем по 15-ти видам спорта. Курсанты Института посещают музеи, театры, исторические места города Минска и Республики Беларусь, в Институте проводятся встречи с известными деятелями культуры и искусства. По окончании Института выпускник получает диплом об окончании Института и присваивается первое офицерское звание ЛЕЙТЕНАНТ.

В Институт принимаются на конкурсной основе граждане Республики Беларусь (юноши), имеющие законченное общее среднее образование, либо профессионально-техническое образование, либо среднее специальное образование, в возрасте от 17 до 21 года (граждане, не достигшие 18-летнего возраста, — с письменного согласия одного из родителей или законных представителей) для обучения по специальностям:

«Управление подразделениями границы»,

«Управление подразделениями пограничного контроля»,

«Оперативная деятельность органов пограничной службы»,

«Идеологическая работа в органах пограничной службы».

Вы можете поступить на очную форму обучения в другие учреждения образования в интересах органов пограничной службы, а именно:

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» «Тыловое обеспечение войск» по направлению (горюче-смазочные материалы) «Практическая психология в военном деле» «Телекоммуникационные системы (РЭР)» «Эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов» «Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации» по специализации: «Обеспечение безопасности информационно-технических объектов» «Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации» по специализации: «Специальная связь, контроль за режимом секретности» Военно-медицинский факультет учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» «Лечебное дело», по направлению «Военно-медицинское дело» Военно-технический факультет учреждения образования «Белорусского национального технического университета» «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (управление подразделениями инженерных войск)» «Экономика и управление на предприятии», по направлению «Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск» «Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника)» Военный факультет учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» «Инфокоммуникационные технологии» по направлению: «Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций специального назначения)» «Вычислительные машины системы и сети» по специализации: «Вычислительные машины и сети специального назначения» Военно-транспортный факультет учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта» «Управление подразделениями транспортных войск» по направлению: «Восстановление и строительство транспортных коммуникаций» Военный факультет учреждения образования «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы» «Тыловое обеспечение войск» по направлению: «Вещевое имущество» Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» Правоведение, судебно-прокурорско-следственная деятельность Государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» «Пожарная и промышленная безопасность»

В Российской Федерации

Военный университет (г. Москва) Информационно-аналитическое обеспечение Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации «Специальные радиотехнические системы» «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники Министерства обороны Российской Федерации (г.Череповец) «Эксплуатация средств радиоперехвата и местоопределения РЭР» «Эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов»

Для того, чтобы стать офицером – пограничником, Вам необходимо:

— до 1 апреля текущего года подать в военный комиссариат по месту жительства заявление о поступлении в Институт пограничной службы Республики Беларусь для оформления личного дела абитуриента (из числа гражданской молодежи);

— пройти медицинское освидетельствование и психофизиологическое обследование в военно­врачебной комиссии в установленном порядке;

— представить в военный комиссариат по месту жительства, оформляющий личное дело абитуриента, документы, установленные Порядком приема в Институт пограничной службы Республики Беларусь;

— в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти ЦТ по следующим предметам: русский (белорусский) язык, математика, иностранный язык;

— в сроки, установленные Порядком приема в Институт пограничной службы Республики Беларусь, лично прибыть в Институт.

Военнослужащим-пограничникам предоставляется стабильный денежный доход, отпуск до 45 суток, бесплатное медицинское обеспечение, обмундирование, льготная выслуга лет (1 год за 1,5), право выхода на пенсию по достижению 48 лет, возможность строительства жилья с привлечением льготных кредитов.

По интересующим Вас вопросам поступления обращайтесь в Полоцкий пограничный отряд по тел.: 8-0214-43-30-13 (отдел учета и комплектования личного состава), 8-0214-43-20-88 (коммутатор Полоцкого пограничного отряда) или по адресу: Полоцкий район, д. Фариново, Полоцкий пограничный отряд, а также на интернет-портал Госпогранкомитета www.ips.gpk.gov.by .

Официальный представитель

Полоцкого пограничного отряда

майор А.А.Лукша