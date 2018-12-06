В Минске пассажир троллейбуса похитил кошелек водителя

Как стало известно, около 10 часов вечера мужчина ехал в столичном троллейбусе по маршруту №33. На улице Переходная водитель вышел из транспортного средства и направился в диспетчерскую. В это время неизвестный открыл окно, через которое пассажиры покупают талоны на проезд, и похитил в кабине транспорта портмоне.

По сведениям отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета, водителю был причинен ущерб на сумму свыше 600 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Теперь вора разыскивают правоохранители, устанавливается его личность. Он попал на камеру видеонаблюдения.

На вид ему около 40-45 лет, среднего роста, коренастого телосложения. Волосы средней длины, без залысин, темно-русого цвета, нос – большой, длинный, губы тонкие. В момент совершения кражи был одет в куртку синего цвета, на спине – рюкзак серого и черного цветов, синие брюки, свитер серого цвета, черные кожаные перчатки.

Следователи просят всех, кто узнал мужчину, сообщить об этом в милицию.