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Неожиданные находки, которые люди обнаружили прямо у себя во дворе
После прочтения этой статьи многие теперь будут глубже перекапывать свои грядки за домом. Мы сделали подборку реальных историй о довольно любопытных находках, которые обнаружили люди у себя во дворе.
Это же Ferrari!
В 1978 году двое детей чуть глубже копнули песочницу на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе и уперлись в крышу автомобиля. Дальше к раскопкам подключилась полиция. В итоге из-под земли достали Ferrari Dino 246 GTS.
Авто числилось в угоне, и полисмены предположили, что кража машины и ее последующее захоронение было частью страховой аферы. Найденную Ferrari передали страховой компании, после чего авто было выставлено на аукционе. Его выкупил молодой механик из Лос-Анджелеса.
Броненосец, доисторический
Хосе Антонио из Аргентины обнаружил около своей фермы огромное черное «яйцо динозавра», как он сам тогда подумал.
Специалисты его поправили — это панцирь глиптодонта, доисторического броненосца.
Метеориты
Жителя Боснии Радивоя Лайича угораздило поселиться в месте, притягательном для метеоритов. К нему во двор они падали уже шесть раз. Ученые из Белградского университета подтвердили, что камни действительно являются метеоритами. В настоящее время они исследуют магнитное поле вокруг дома Лайича, чтобы понять причину аномалии.
А Лайич решил на всякий случай укрепить крышу.
Бомбоубежище
Крис и Коллин Откасек приобрели дом в Калифорнии. Позже они нашли дворе противорадиационное бомбоубежище, построенное в разгар холодной войны. Его построил бывший владелец дома.
Убежище сохранилось в идеальном состоянии, в нем абсолютно нетронутыми хранились бумажные салфетки, снотворное, различные консервы, банки с кофе, книги и журналы.
Сумка с марихуаной
Американец Мак Рид из Лос-Анджелеса решил заглянуть в свой подвал. Там он обнаружил сумку, в которой лежали банки, пакеты и конверты с марихуаной.
Видимо, когда Рида не было дома, кто-то проник к нему на задний двор и спрятал наркотики. Впоследствии выяснилось, что содержимое сумки тянуло на $ 175 тысяч.
На тот случай, если преступник вернется за своим добром, Рид оставил ему записку со словами: «Мы нашли сумку и сообщили в полицию. Они конфисковали наркотики и установили наблюдение за моим домом. Извините».
…и настоящий клад
Супруги обнаружили клад, выгуливая собаку у себя во дворе. Они увидели ржавую коробку, торчащую из земли, в которой оказались золотые монеты.
Во дворе было закопано еще 8 коробок с монетами, выпущенными в период с 1847 по 1894 год. Их номинальная стоимость равнялась $ 27 980. Современная стоимость равна 10 млн долларов. Монеты отлично сохранились, их супруги распродали на аукционе. Находка получила название «Клад Сэддл Ридж».
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После прочтения этой статьи многие теперь будут глубже перекапывать свои грядки за домом.
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