Неожиданные находки, которые люди обнаружили прямо у себя во дворе

После прочтения этой статьи многие теперь будут глубже перекапывать свои грядки за домом. Мы сделали подборку реальных историй о довольно любопытных находках, которые обнаружили люди у себя во дворе.

Это же Ferrari!

В 1978 году двое детей чуть глубже копнули песочницу на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе и уперлись в крышу автомобиля. Дальше к раскопкам подключилась полиция. В итоге из-под земли достали Ferrari Dino 246 GTS.



Фото: Майкл Хейринг

Авто числилось в угоне, и полисмены предположили, что кража машины и ее последующее захоронение было частью страховой аферы. Найденную Ferrari передали страховой компании, после чего авто было выставлено на аукционе. Его выкупил молодой механик из Лос-Анджелеса.

Броненосец, доисторический

Хосе Антонио из Аргентины обнаружил около своей фермы огромное черное «яйцо динозавра», как он сам тогда подумал.



Фото: eternallifestyle.com

Специалисты его поправили — это панцирь глиптодонта, доисторического броненосца.

Метеориты

Жителя Боснии Радивоя Лайича угораздило поселиться в месте, притягательном для метеоритов. К нему во двор они падали уже шесть раз. Ученые из Белградского университета подтвердили, что камни действительно являются метеоритами. В настоящее время они исследуют магнитное поле вокруг дома Лайича, чтобы понять причину аномалии.



Фото: telegraph.co.uk

А Лайич решил на всякий случай укрепить крышу.

Бомбоубежище

Крис и Коллин Откасек приобрели дом в Калифорнии. Позже они нашли дворе противорадиационное бомбоубежище, построенное в разгар холодной войны. Его построил бывший владелец дома.



Фото: huffpost.com

Убежище сохранилось в идеальном состоянии, в нем абсолютно нетронутыми хранились бумажные салфетки, снотворное, различные консервы, банки с кофе, книги и журналы.

Сумка с марихуаной

Американец Мак Рид из Лос-Анджелеса решил заглянуть в свой подвал. Там он обнаружил сумку, в которой лежали банки, пакеты и конверты с марихуаной.

Видимо, когда Рида не было дома, кто-то проник к нему на задний двор и спрятал наркотики. Впоследствии выяснилось, что содержимое сумки тянуло на $ 175 тысяч.

На тот случай, если преступник вернется за своим добром, Рид оставил ему записку со словами: «Мы нашли сумку и сообщили в полицию. Они конфисковали наркотики и установили наблюдение за моим домом. Извините».

…и настоящий клад

Супруги обнаружили клад, выгуливая собаку у себя во дворе. Они увидели ржавую коробку, торчащую из земли, в которой оказались золотые монеты.



Фото: nationalgeographic.com

Во дворе было закопано еще 8 коробок с монетами, выпущенными в период с 1847 по 1894 год. Их номинальная стоимость равнялась $ 27 980. Современная стоимость равна 10 млн долларов. Монеты отлично сохранились, их супруги распродали на аукционе. Находка получила название «Клад Сэддл Ридж».