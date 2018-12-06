Кремль прокомментировал спор Лукашенко с Путиным





По словам пресс-секретаря российского президента, новая встреча Путина и Лукашенко состоится до конца декабря и на ней лидеры еще обсудят спорные вопросы.

Песков назвал «продуктивным и полезным» мероприятием саммит Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), где в то же время было несогласие по ряду вопросов. «Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки зрения, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — сказал Песков. Перспективы ЕврАзЭС «блестящие», но предстоит напряженная работа, добавил пресс-секретарь.

Накануне во время саммита ЕврАзЭС Лукашенко спросил у Путина, как можно конкурировать в ситуации, когда жители Беларуси платят по 130 долларов за 1 тыс. куб. м газа, в то время как граждане России из Смоленской области — 70 долларов. В ответ российский президент сказал, что Минск платил бы под 200 долларов за 1 тыс. куб. м газа, если бы Беларусь закупала его по рыночной цене.

После саммита Лукашенко сообщил, что намерен встретиться с президентом России под конец декабря, чтобы «не войти с нерешенными проблемами в Новый год» и «расставить все точки над i». Белорусский лидер рассказал, что принес извинения Путину за «бурное объяснение» цен на газ во время саммита ЕврАзЭС, пишет РБК.