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ВНИМАНИЕ! В расписание междугородных маршрутов вносятся временные изменения
07.12.2018 — Разное | Светлы шлях
РАСПИСАНИЕ междугородных маршрутов филиала «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь»
с 21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме понедельника (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00, 7,00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30, 16.40).
Рейс отправлением от АВ г. Гродно в 17.30 отменен.
21 и 28 декабря
маршрут Сморгонь Барановичи будет осуществлять движение, согласно утвержденному на данный день недели расписанию (пятница). Отправление от АВ г. Сморгони в 12.25, отправление от АВ г. Барановичи в 18.35.
22 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме пятницы (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00, отправление от АВ г. Гродно в 16.40, 17.30).
22 и 29 декабря будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь Барановичи (отправление от АВ г. Сморгони в 12.25, отправление от АВ г. Барановичи в 18.35).
23 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).
Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.
23 и 30 декабря
маршрут Сморгонь Барановичи будет осуществлять движение, согласно утвержденному на данный день недели расписанию (воскресенье). Отправление от АВ г. Сморгони в 14.30, отправление от АВ г. Барановичи в 19.10.
24 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).
Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.
Рейс по маршруту Сморгонь Гродно (ч/з Крево) отправлением от АВ г. Сморгони в 3.55, отправлением от АВ г. Гродно в 10.25 отменен.
25 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме вторника (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00, 7,00; отправление от АВ г. Гродно в 13.25, 15.25).
будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь Барановичи (отправление от АВ г. Сморгони в 14.30, отправление от АВ г. Барановичи в 19.10). Рейс будет обслуживаться автобусом марки МАЗ152 (45 посадочных мест).
26 декабря
будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь Гродно (ч/з Крево) отправлением от АВ г. Сморгони в 3.55, отправлением от АВ г. Гродно в 10.25.
28 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме понедельника (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00, 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30, 16.40).
Рейс отправлением от АВ г. Гродно в 17.30 отменен.
29 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме пятницы (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40, 17.30).
30 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).
Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.
31 декабря
маршрут Сморгонь Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).
Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.
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РАСПИСАНИЕ междугородных маршрутов филиала «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» с 21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
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