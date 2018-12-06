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ВНИМАНИЕ! В расписание междугородных маршрутов вносятся временные изменения

07.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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РАСПИСАНИЕ междугородных маршрутов филиала «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь»
с 21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.

ВНИМАНИЕ! В расписание междугородных маршрутов вносятся временные изменения
21 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме понедельника  (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00, 7,00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30, 16.40).

Рейс отправлением от АВ г. Гродно в 17.30 отменен.

21 и 28 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Барановичи будет осуществлять движение, согласно утвержденному на данный день недели расписанию (пятница). Отправление от АВ г. Сморгони в 12.25, отправление от АВ г. Барановичи в 18.35.

22 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме пятницы (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00, отправление от АВ г. Гродно в 16.40, 17.30).

22 и 29 декабря будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь ­ Барановичи  (отправление от АВ г. Сморгони в 12.25, отправление от АВ г. Барановичи в 18.35).

23 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы  (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).

Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.

23 и 30 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Барановичи будет осуществлять движение, согласно утвержденному на данный день недели расписанию (воскресенье). Отправление от АВ г. Сморгони в 14.30, отправление от АВ г. Барановичи в 19.10.

24 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы  (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).

Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.

Рейс по маршруту Сморгонь ­ Гродно (ч/з Крево) отправлением от АВ г. Сморгони в 3.55, отправлением от АВ г. Гродно в 10.25 отменен.

25 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме вторника (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00, 7,00; отправление от АВ г. Гродно в 13.25, 15.25).

­ будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь ­ Барановичи  (отправление от АВ г. Сморгони в 14.30, отправление от АВ г. Барановичи в 19.10). Рейс будет обслуживаться автобусом марки МАЗ­152 (45 посадочных мест).

26 декабря

­ будет организован дополнительный рейс по маршруту Сморгонь ­ Гродно (ч/з Крево) отправлением от АВ г. Сморгони в 3.55, отправлением от АВ г. Гродно в 10.25.

28 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме понедельника (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00, 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 13.30, 16.40).

Рейс отправлением от АВ г. Гродно в 17.30 отменен.

29 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме пятницы (отправление от АВ г. Сморгони в 5.00 и 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40, 17.30).

30 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).

Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.

31 декабря

­ маршрут Сморгонь ­ Гродно будет осуществлять движение в режиме субботы (отправление от АВ г. Сморгони в 7.00; отправление от АВ г. Гродно в 16.40).

Рейс отправлением от АВ г. Сморгони в 5.00, от АВ г. Гродно в 13.30 отменен.

 
Теги: Гродно
 
 
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РАСПИСАНИЕ междугородных маршрутов филиала «Автомобильный парк №17 г. Сморгонь» с 21.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
 
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