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Игрок в онлайн-покер из Кобрина хотел улететь на Багамы, но нарвался на мошенников

07.12.2018 15:41 — Разное | Tut.by  
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28-летний парень из Кобрина стал жертвой интернет-мошенников, сообщает милиция.


Фото: Reuters

Мужчина увлекается игрой в онлайн-покер. В начале ноября он выиграл один из этапов виртуального турнира. Ему как победителю организаторы оплачивали перелет на Багамы для участия в следующей стадии турнира.

Парень планировал получить транзитную визу в США и забронировал авиабилеты. Но в визе ему отказали — и он решил спланировать перелет через другие страны.

На одном из интернет-форумов игры в онлайн-покер парень поинтересовался у пользователей, как можно добраться на Багамские Острова. В чате ему ответила девушка, которая общалась на форуме много лет. Через несколько дней злоумышленники увидели переписку и взломали ее скайп. От имени девушки мошенники убедили парня, что помогут забронировать билеты и сделать визы через для перелета на Багамские Острова через Кубу. И тот перечислил им 2840 долларов.

Когда обман вскрылся, парень обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

 
 
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Парень перевел им почти 3 тысячи долларов - а потом пошел в милицию.
 
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