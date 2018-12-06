Игрок в онлайн-покер из Кобрина хотел улететь на Багамы, но нарвался на мошенников

28-летний парень из Кобрина стал жертвой интернет-мошенников, сообщает милиция.



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Мужчина увлекается игрой в онлайн-покер. В начале ноября он выиграл один из этапов виртуального турнира. Ему как победителю организаторы оплачивали перелет на Багамы для участия в следующей стадии турнира.

Парень планировал получить транзитную визу в США и забронировал авиабилеты. Но в визе ему отказали — и он решил спланировать перелет через другие страны.

На одном из интернет-форумов игры в онлайн-покер парень поинтересовался у пользователей, как можно добраться на Багамские Острова. В чате ему ответила девушка, которая общалась на форуме много лет. Через несколько дней злоумышленники увидели переписку и взломали ее скайп. От имени девушки мошенники убедили парня, что помогут забронировать билеты и сделать визы через для перелета на Багамские Острова через Кубу. И тот перечислил им 2840 долларов.

Когда обман вскрылся, парень обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.