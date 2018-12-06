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Должники смогут платить по исполнительным листам через ЕРИП
Как сообщает со ссылкой на Министерство юстиции
Например, должникам больше не нужно будет относить в органы принудительного исполнения документы, подтверждающие оплату. Судебного исполнителя об этом проинформируют в электронном виде.
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В ближайшее время у должников появится возможность рассчитываться по исполнительным листам через ЕРИП.
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