Должники смогут платить по исполнительным листам через ЕРИП

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Как сообщает со ссылкой на Министерство юстиции FINANCE.TUT.BY , нововведение должно упростить жизнь как должникам, так и судебным исполнителям.

Например, должникам больше не нужно будет относить в органы принудительного исполнения документы, подтверждающие оплату. Судебного исполнителя об этом проинформируют в электронном виде.