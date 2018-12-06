Обзор рынка акций: ноябрь 2018

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Обзор акций за ноябрь 2018 года подготовлен финансовым аналитиком инвестиционной компании «Айгенис» - Денис Сыч.

Основными параметрами анализа выступают:

объем сделок в денежном выражении;

количество заключенных сделок *;

цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В ноябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 324 сделки по продаже акций, что в 2.5 раза больше, чем в октябре.

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