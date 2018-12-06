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Обзор рынка акций: ноябрь 2018

07.12.2018 14:12 — Разное | Myfin  
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Обзор рынка акций: ноябрь 2018
фото: pixabay.com

Обзор рынка акций: ноябрь 2018

Обзор акций за ноябрь 2018 года подготовлен финансовым аналитиком инвестиционной компании «Айгенис» - Денис Сыч.

Основными параметрами анализа выступают:

  • объем сделок в денежном выражении;
  • количество заключенных сделок *;
  • цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В ноябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 324 сделки по продаже акций, что в 2.5 раза больше, чем в октябре.

ТОП 6 акций, по количеству сделок

 
 
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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.
 
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Единство
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