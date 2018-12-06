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Обзор рынка акций: ноябрь 2018
Обзор акций за ноябрь 2018 года подготовлен финансовым аналитиком
Основными параметрами анализа выступают:
В ноябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 324 сделки по продаже акций, что в 2.5 раза больше, чем в октябре.
ТОП 6 акций, по количеству сделок
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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.
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