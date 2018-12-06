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Совет ЕЭК одобрил техрегламент "О безопасности алкогольной продукции"
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", сообщил журналистам председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.
"Да, одобрил", - сказал он.
Отвечая на вопрос, были ли внесены изменения в финальную версию документа, он сообщил, что "там были договоренности компромиссные, которые легли в основу".
Ранее проект техрегламента одобрила коллегия ЕЭК.
Документ, который был опубликован на сайте ЕЭК, в частности, устанавливает новые требования к составу пива, отличающиеся от тех, которые предусмотрены законодательством РФ. Согласно техрегламенту, при производстве пива допускается частичная замена пивоваренного солода зерном и продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов - не более 5% массы солода и зерна.
Закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки и сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода (для сахаросодержащих продуктов допустимый уровень составляет 2%). Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.
Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.
Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза. Российские пивовары предлагали установить ее на уровне 50%.
Проект техрегламента, подготовленный в 2011 году, предусматривал ограничение содержания несоложеных материалов на уровне 20%. Спустя два года был подготовлен новый вариант документа, где ограничение предлагалось установить уже на уровне 50%.
По словам источника "Интерфакса" в экономическом блоке правительства РФ, после итогового согласования проекта техрегламента (коллегия ЕЭК рассматривала документ 20 ноября) по его отдельным положениям остались разногласия. Одно из них касалось содержания в пиве сахаросодержащих продуктов. Ограничение на уровне 5% от массы солода, зерна и зернопродуктов поддержали Россия, Армения и Киргизия. Беларусь и Казахстан были против - они предлагали установить порог на уровне 10%.
Между тем, по данным исследований Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (проводились по заказу Росалкогольрегулирования), при увеличении сахаросодержащих веществ более 2% и снижении солода менее 80% происходит увеличение концентрации токсичных побочных продуктов брожения. Если бы было поддержано предложение Беларуси и Киргизии, стало бы возможным легально производить пиво повышенной токсичности. Между тем, эти страны были готовы поддержать ограничение в 5% при условии, что в техрегламенте будет закреплено понятие "пиво особое" ("специальное"), предусматривающее возможность частичной замены пивоваренного солода фруктовым сырьем, продуктами его переработки и ароматическими веществами, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения проекта техрегламента.
Еще одно разногласие касалось формы подтверждения соответствия алкогольных напитков. РФ, Армения, Казахстан и Киргизия были согласны с декларированием, предусмотренным в проекте техрегламента, Беларусь предлагала сертификацию.
Третий спорный момент - запрет на использование тонизирующих веществ (кофеина) в слабоалкогольных напитках, который предлагали ввести Армения, Киргизия и Россия. Казахстан и Беларусь выступали против.
Требование о соотношении соложеных и несоложеных материалов в пиве источник в перечне разногласий не назвал.
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", сообщил...
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