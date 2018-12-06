ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет ЕЭК одобрил техрегламент "О безопасности алкогольной продукции"

07.12.2018 15:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", сообщил журналистам председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

"Да, одобрил", - сказал он.

Отвечая на вопрос, были ли внесены изменения в финальную версию документа, он сообщил, что "там были договоренности компромиссные, которые легли в основу".

Ранее проект техрегламента одобрила коллегия ЕЭК.

Документ, который был опубликован на сайте ЕЭК, в частности, устанавливает новые требования к составу пива, отличающиеся от тех, которые предусмотрены законодательством РФ. Согласно техрегламенту, при производстве пива допускается частичная замена пивоваренного солода зерном и продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов - не более 5% массы солода и зерна.

Закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки и сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода (для сахаросодержащих продуктов допустимый уровень составляет 2%). Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.

Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.

Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза. Российские пивовары предлагали установить ее на уровне 50%.

Проект техрегламента, подготовленный в 2011 году, предусматривал ограничение содержания несоложеных материалов на уровне 20%. Спустя два года был подготовлен новый вариант документа, где ограничение предлагалось установить уже на уровне 50%.

По словам источника "Интерфакса" в экономическом блоке правительства РФ, после итогового согласования проекта техрегламента (коллегия ЕЭК рассматривала документ 20 ноября) по его отдельным положениям остались разногласия. Одно из них касалось содержания в пиве сахаросодержащих продуктов. Ограничение на уровне 5% от массы солода, зерна и зернопродуктов поддержали Россия, Армения и Киргизия. Беларусь и Казахстан были против - они предлагали установить порог на уровне 10%.

Между тем, по данным исследований Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (проводились по заказу Росалкогольрегулирования), при увеличении сахаросодержащих веществ более 2% и снижении солода менее 80% происходит увеличение концентрации токсичных побочных продуктов брожения. Если бы было поддержано предложение Беларуси и Киргизии, стало бы возможным легально производить пиво повышенной токсичности. Между тем, эти страны были готовы поддержать ограничение в 5% при условии, что в техрегламенте будет закреплено понятие "пиво особое" ("специальное"), предусматривающее возможность частичной замены пивоваренного солода фруктовым сырьем, продуктами его переработки и ароматическими веществами, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения проекта техрегламента.

Еще одно разногласие касалось формы подтверждения соответствия алкогольных напитков. РФ, Армения, Казахстан и Киргизия были согласны с декларированием, предусмотренным в проекте техрегламента, Беларусь предлагала сертификацию.

Третий спорный момент - запрет на использование тонизирующих веществ (кофеина) в слабоалкогольных напитках, который предлагали ввести Армения, Киргизия и Россия. Казахстан и Беларусь выступали против.

Требование о соотношении соложеных и несоложеных материалов в пиве источник в перечне разногласий не назвал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Должники смогут платить по исполнительным листам через ЕРИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика