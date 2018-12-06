Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", сообщил журналистам председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

"Да, одобрил", - сказал он.

Отвечая на вопрос, были ли внесены изменения в финальную версию документа, он сообщил, что "там были договоренности компромиссные, которые легли в основу".

Ранее проект техрегламента одобрила коллегия ЕЭК.

Документ, который был опубликован на сайте ЕЭК, в частности, устанавливает новые требования к составу пива, отличающиеся от тех, которые предусмотрены законодательством РФ. Согласно техрегламенту, при производстве пива допускается частичная замена пивоваренного солода зерном и продуктами его переработки при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов - не более 5% массы солода и зерна.

Закон 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении ее потребления) допускает частичную замену пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки и сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода (для сахаросодержащих продуктов допустимый уровень составляет 2%). Если масса несоложеных продуктов превышает 20%, то такой напиток не может называться пивом.

Эти правила были установлены после внесения поправок в закон, с 1 июля 2012 года.

Ранее в России не было нормы, регулирующей содержание несоложеных материалов в пиве - например, кукурузы или риса. Необходимость введения этой нормы стала обсуждаться при подготовке техрегламента Таможенного союза. Российские пивовары предлагали установить ее на уровне 50%.

Проект техрегламента, подготовленный в 2011 году, предусматривал ограничение содержания несоложеных материалов на уровне 20%. Спустя два года был подготовлен новый вариант документа, где ограничение предлагалось установить уже на уровне 50%.

По словам источника "Интерфакса" в экономическом блоке правительства РФ, после итогового согласования проекта техрегламента (коллегия ЕЭК рассматривала документ 20 ноября) по его отдельным положениям остались разногласия. Одно из них касалось содержания в пиве сахаросодержащих продуктов. Ограничение на уровне 5% от массы солода, зерна и зернопродуктов поддержали Россия, Армения и Киргизия. Беларусь и Казахстан были против - они предлагали установить порог на уровне 10%.

Между тем, по данным исследований Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (проводились по заказу Росалкогольрегулирования), при увеличении сахаросодержащих веществ более 2% и снижении солода менее 80% происходит увеличение концентрации токсичных побочных продуктов брожения. Если бы было поддержано предложение Беларуси и Киргизии, стало бы возможным легально производить пиво повышенной токсичности. Между тем, эти страны были готовы поддержать ограничение в 5% при условии, что в техрегламенте будет закреплено понятие "пиво особое" ("специальное"), предусматривающее возможность частичной замены пивоваренного солода фруктовым сырьем, продуктами его переработки и ароматическими веществами, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения проекта техрегламента.

Еще одно разногласие касалось формы подтверждения соответствия алкогольных напитков. РФ, Армения, Казахстан и Киргизия были согласны с декларированием, предусмотренным в проекте техрегламента, Беларусь предлагала сертификацию.

Третий спорный момент - запрет на использование тонизирующих веществ (кофеина) в слабоалкогольных напитках, который предлагали ввести Армения, Киргизия и Россия. Казахстан и Беларусь выступали против.

Требование о соотношении соложеных и несоложеных материалов в пиве источник в перечне разногласий не назвал.