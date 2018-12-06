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Royal Cup Open в канун новогодних праздников приглашает любителей тенниса на мужской парный любительский турнир в Минске

07.12.2018 14:34 — Разное | Интерфакс  
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Организаторы Royal Cup Open продолжают принимать заявки на мужской парный любительский турнир по теннису. 

Место проведения: Минск, спортивный клуб "YesToDay" (ул. Е. Полоцкой, 4). 

Покрытие кортов: хард. 

Сроки проведения: 

  • 14 декабря – жеребьевка; 
  • 15-22 декабря – основной турнир. 

Заявки на турнир принимаются до 14 декабря включительно. 

Вступительный взнос: Br60 (с пары).

Вход для зрителей – бесплатно.

Royal Cup Open в канун новогодних праздников приглашает любителей тенниса на мужской парный любительский турнир в Минске

Уважаемые игроки! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки.

Всем участникам с первого круга предоставляются мячи, вода, судья. Игроков, финалистов и победителей ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое. Помимо этого, финалисты получат 50% скидку на участие в следующем турнире, а победители – бесплатное участие. 

Вы можете получить дополнительную информацию и оставить заявку на турнир на официальном сайте https://tennis-minsk.by/tournament-registration/, либо по телефону +375 33 331-95-00 (либо в Viber/Telegram).

Следите за новостями и событиями турнира на всех официальных ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.

Не пропустите, будет очень интересно! Оставляйте заявки, приглашайте знакомых теннисистов любителей и следите за новостями. 

Спонсоры турнира: независимый партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок, сеть магазинов СОСЕДИ, тайская Spa-деревня BAUNTY.

Партнеры: кафе "GARAGE", торгово-развлекательный центр ТИТАН, КІНАКОНГ — кіно па-беларуску, VITAMINERAL, творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN", салон красоты "СПЛЕТНИЦА", парк активного отдыха "0.67, питьевая вода "БОРОВАЯ", теннисная марка "YONEX", центр печати "КОПИРЫЧ".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Организаторы Royal Cup Open продолжают принимать заявки на мужской парный любительский турнир по теннису.  Место проведения: Минск, спортивный клуб "YesToDay" (ул. Е....
 
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