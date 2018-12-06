Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта

Еврокомиссия представила скоординированный с государствами-членами ЕС план содействия развитию и использованию в Евросоюзе искусственного интеллекта, рассчитывает собрать на это более 20 млрд евро инвестиций.

"Европейские страны решили сотрудничать в этой области между собой и с Европейской комиссией, чтобы объединить данные, больше инвестировать, улучшить подготовку компетентных и талантливых кадров, а также, чтобы создать условия для доверия к искусственному интеллекту", - заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Европейской комиссии по цифровому рынку Андрюс Ансип.

Он сообщил, что Еврокомиссия координирует работу по инвестициям в искусственный интеллект, цель которой - собрать до конца 2020 года, как минимум, 20 млрд евро частных и государственных инвестиций.

Еврокомиссар добавил, что это очень важно и для роста занятости, так как искусственный интеллект - это не прикладная область, а "формирующая будущее".

Он также особо подчеркнул значение искусственного интеллекта для медицины, в первую очередь - диагностики и лечения раковых заболеваний.

Как отмечается в документах ЕК, предложенный план направлен на более тесное и эффективное сотрудничество государств-членов ЕС, но также подразумевает сотрудничество ЕС с Норвегией и Швейцарией.

По словам А.Ансипа, главные конкуренты ЕС в этой области, которую он назвал "гонкой", - США и Китай.

Между тем в конце ноября высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что создала группу экспертов для достижения консенсуса по поводу того, что должно и не должно допускаться в сфере разработки и применения автономного оружия.

"Искусственный интеллект создает новые проблемы безопасности, ставит вопросы и теперь он начинает вооружаться. (...) Мы входим в мир, где беспилотники могут самостоятельно искать цель и убивать без вмешательства человека. Искусственный интеллект может принимать решения о жизни и смерти без прямого контроля со стороны человека", - заявила глава дипломатии ЕС 29 ноября в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

По ее словам, это уже "не дискуссия о каком-то отдаленном будущем или о научной фантастике", искусственный интеллект становится частью современной жизни.

"Мы хотели бы, чтобы ученые и исследователи могли свободно выполнять свою работу, зная, что их открытия не будут использованы для причинения вреда. Я считаю, что вместе мы можем определить границы, рамки применения искусственного интеллекта, чтобы в этих пределах, в этих границах ученые могли исследовать огромный положительный потенциал искусственного интеллекта", - сказала глава дипломатии ЕС.