Цифровой форум ЕАЭС с участием премьеров стран-членов пройдет 1 февраля в Алма-Ате

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен провести форум по цифровой повестке дня с участием премьеров стран-членов 1 февраля в Алма-Ате, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Уважаемые коллеги, вы знаете, что цифровая повестка для ЕАЭС является приоритетным направлением работы, и не случайно, что уже мы второй раз планируем в Казахстане провести форум с участием премьер-министров", - сказал он, выступая на заседании экономического совета СНГ.

По словам Т.Саркисяна, это подчеркивает тот факт, что главы правительств союза придают важное значение продвижению соответствующей темы.