|
Цифровой форум ЕАЭС с участием премьеров стран-членов пройдет 1 февраля в Алма-Ате
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен провести форум по цифровой повестке дня с участием премьеров стран-членов 1 февраля в Алма-Ате, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
"Уважаемые коллеги, вы знаете, что цифровая повестка для ЕАЭС является приоритетным направлением работы, и не случайно, что уже мы второй раз планируем в Казахстане провести форум с участием премьер-министров", - сказал он, выступая на заседании экономического совета СНГ.
По словам Т.Саркисяна, это подчеркивает тот факт, что главы правительств союза придают важное значение продвижению соответствующей темы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен провести форум по цифровой повестке дня с участием премьеров стран-членов 1 февраля в Алма-Ате, сообщил председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)