РФ не планирует выходить из МАК в связи с созданием бюро по расследованию авиакатастроф в ЕАЭС

Россия не планирует выходить из Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в связи с созданием Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, заявил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик журналистам в пятницу.

"Необходимость (выхода из МАК - ИФ) определит правительство, но мы пока из МАК не выходим. Там останутся функции другие: взаимодействие, международное общение, механизм обмена мнениями по развитию гражданской авиации в странах СНГ", - сказал А.Юрчик в кулуарах конференции "Воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ: проблемы, анализ, пути решения".

"Зачем (выходить из МАК - ИФ)? МАК продолжает функционировать, у МАК очень широкий функционал, в том числе как у структуры по обмену мнениями", - добавил чиновник. При этом у нового бюро, по его словам, будет "конкретная задача" - расследование авиакатастроф и серьезных инцидентов.

В настоящее время расследованием авиапроисшествий на территории постсоветского пространства занимается МАК. За ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в конце 2015 года правительство РФ перераспределило их в пользу Росавиации и Минпромторга. Позднее Минтранс РФ сообщал, что работает над созданием нового органа по расследованию авиапроисшествий в ЕАЭС, который бы стал альтернативой МАК.

Экс-глава Минтранса РФ Максим Соколов объяснял такое решение тем, что МАК "включает в себя большую площадку" и "сегодня принимать решение способом консенсуса невозможно". Он уточнял при этом, что прежде всего это касается "позиции Украины, Грузии". На вопрос, выйдет ли Россия из МАК после создания нового евразийского бюро, М.Соколов заявлял журналистам, что решение будет принято позднее.

В сентябре сообщалось, что намерение участвовать в создании нового органа по расследованию авиапроисшествий выразил Казахстан. В ноябре соглашение о присоединении к бюро подписало профильное ведомство Армении.