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Доллар и российский рубль подешевели на белорусской бирже
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара снизился всего на 0,0010 рубля - до 2,1329 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0079 рубля - до 2,4253 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0070 рубля - до 3,1894 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 7 декабря белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,07%, а с начала декабря уже на 0,19%.
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По итогам валютных торгов 7 декабря белорусский рубль немного уступил евро, но отыгрался на долларе и российском рубле.
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