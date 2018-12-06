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Доллар и российский рубль подешевели на белорусской бирже

07.12.2018 14:31 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 7 декабря белорусский рубль немного уступил евро, но отыгрался на долларе и российском рубле.

В частности, курс доллара снизился всего на 0,0010 рубля - до 2,1329 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0079 рубля - до 2,4253 BYN/EUR.

Курс российского рубля упал на 0,0070 рубля - до 3,1894 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 7 декабря белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,07%, а с начала декабря уже на 0,19%.

 
 
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По итогам валютных торгов 7 декабря белорусский рубль немного уступил евро, но отыгрался на долларе и российском рубле.
 
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