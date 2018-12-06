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Минобороны Украины: Если бы наши моряки открыли огонь, Россия начала бы войну
По словам Полторак, Россия готовила провокацию в Керченском проливе и ждала, когда украинские моряки откроют огонь
В эфире телеканала
"Из тех перехватов, которые мы видим, из переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и Черноморского флота и нашими моряками, они оскорбляли, они нагло себя вели, они в конце концов применили оружие - только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии", - отметил он.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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В эфире телеканала Прямой министр сказал, что Россия ждала и готовила эту провокацию.
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