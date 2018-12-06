Минобороны Украины: Если бы наши моряки открыли огонь, Россия начала бы войну



По словам Полторак, Россия готовила провокацию в Керченском проливе и ждала, когда украинские моряки откроют огонь

В эфире телеканаламинистр сказал, что Россия ждала и готовила эту провокацию.- отметил он.Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону вво время захода вУкраина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.