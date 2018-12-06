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В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Лукашенко о цене на газ
Дмитрий Песков
«Рабочий разговор не всегда предполагает единство мнений. Высказывались разные точки зрения, высказывалось несогласие по ряду вопросов. Это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — пояснил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «перспективы у ЕАЭС блестящие, но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается».
«Президенты России и Беларуси условились провести еще одну встречу до нового года, главным образом, для финализации обсуждения тех вопросов в двусторонних отношениях, которые относились к категории спорных и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи», — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, «бурная дискуссия» разгорелась 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко напомнил, что, кроме позитива вроде вступления в силу Таможенного кодекса, «с сожалением можно отметить, что существует ряд важных вопросов, которые остаются нерешенными».
Белорусский президент указал на отсутствие равных условий и наличие многочисленных барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Он также напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. А в качестве примера привел цены на природный газ для Беларуси. Российский президент предложил обсудить вопрос без присутствия прессы.
Позже президент Беларуси рассказал журналистам, что до конца года Беларусь и Россия намерены окончательно договориться о компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в РФ.
«Мы договорились о такой формуле — в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козака и Ляшенко (вице-премьеры Беларуси и России, курирующие ТЭК, Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак) обсуждаются проблемные вопросы, в том числе — по налоговому маневру… Прежде всего по налоговому маневру, — поправил себя Лукашенко. — В четверг — заседание Союзного Совмина под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева — они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над „i“, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год», — пояснил Александр Лукашенко.
В настоящее время Беларусь и Россия обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за начала реализации налогового маневра в нефтяной сфере. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов. Стране будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы, заявил замминистра финансов Андрей Белковец.
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