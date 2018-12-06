В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Лукашенко о цене на газ



Дмитрий Песков

ТАСС

— пояснил представитель Кремля.Он подчеркнул, что— сказалНапомним,разгорелась 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.напомнил, что, кроме позитива вроде вступления в силу Таможенного кодекса,Белорусский президент указал на отсутствие равных условий и наличие многочисленных барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Он также напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. А в качестве примера привел цены на природный газ для Беларуси. Российский президент предложил обсудить вопрос без присутствия прессы.Позже президент Беларуси рассказал журналистам, что до конца года Беларусь и Россия намерены окончательно договориться о компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в РФ.— поправил себя Лукашенко. —пояснил Александр Лукашенко.В настоящее время Беларусь и Россия обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за начала реализации налогового маневра в нефтяной сфере. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов. Стране будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы, заявил замминистра финансов