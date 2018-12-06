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В Ватикане сцену рождения Иисуса воссоздали из песка
Новости Италии. На площади Святого Петра в Ватикане впервые в истории рождественский вертеп возвели из песка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она представляет собой сцену рождения Иисуса. Размеры скульптуры поражают: в высоту она достигает 5,5 метров, а в ширину – 16.
Для создания композиции, которым руководит американский художник, потребовалось 750 тонн песка. Чтобы защитить вертеп от непогоды над ним будет натянут шатёр.
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Новости Италии. На площади Святого Петра в Ватикане впервые в истории рождественский вертеп возвели из песка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
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