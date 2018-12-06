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В Нью-Йорке эвакуировали здание телеканала из-за сообщения о бомбах

07.12.2018 15:25 — Разное | СТВ  
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Новости США. Один из американских телеканалов эвакуировали из-за сообщений о взрывчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке эвакуировали здание телеканала из-за сообщения о бомбах

Анонимное сообщение о якобы заложенных в здании 5 бомбах поступило непосредственно в редакцию. Полицейские вывели из здания всех сотрудников и оцепили потенциально опасную территорию. После завершения обследования полиция объявила, что опасных устройств в здании не обнаружено.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости США. Один из американских телеканалов эвакуировали из-за сообщений о взрывчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анонимное сообщение о...
 
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