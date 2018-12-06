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Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

07.12.2018 15:22 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Французская столица закрыла на день одну из своих основных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы не смогут подняться на Эйфелеву башню.

Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

На такие меры власти решили пойти в связи с протестами «желтых жилетов», которые намечены на 7 декабря. Закрыться решили и многие владельцы магазинов, кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах зданий.

Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

Есть сведения, что демонстранты планируют дойти до Елисейского дворца.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. Французская столица закрыла на день одну из своих основных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы не...
 
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