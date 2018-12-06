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«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

07.12.2018 15:19 — Разное | СТВ  
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Первые ёлки в столице появились уже в начале ноября. Подробности рассказали в программе «Большой город».

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
В плане у нас около 30 ёлок. Почти все они будут размещаться на наших улицах, площадях. И несколько ёлок внутри каких-то ответственных помещений. У нас есть традиция – размещать эти объекты максимально полно. И в каждом районе есть своя главная ёлка.

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов

По своему личному опыту могу сказать, что это, вообще, какая-то сакральная вещь. Когда я жил в отдалённом микрорайоне и там, на пустыре поставили ёлку – это был такой праздник! Все люди выходили, гуляли, обнимались, было абсолютное ликование, потому что стояла ёлка. Это определённый фетиш.

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов
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Теги: Минск
 
 
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Первые ёлки в столице появились уже в начале ноября. Подробности рассказали в программе «Большой город».
 
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