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Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз
Новости Беларуси. 4-летняя Милана из города Бреста в свои юные годы может похвастаться 127 тысячами подписчиков на YouTube. В настоящее время видео на её канале посмотрели более 26,5 миллиона раз.
Зарегистрировалась семья на видеохостиноговом сайте в начале 2017 года. В описании рассказывается, что главную героиню зовут Миланой, а её канал предназначен для детей.
Первый ролик не длится и 20 секунд, на нём девочка просто съезжает с горки. Следующее видео достигает почти 12 минут, в нём Милана распаковывает новогодние подарки.
Можно заметить, что ранние ролики не пользуются популярностью. У первого – 198 просмотров, у второго – 250, у третьего – 223. Потребовалось больше месяца с момента запуска канала, чтобы одно из видео посмотрели более тысячи раз. Первым «миллионником» стал ролик про пошедшую в садик Милану, опубликован он был 16 августа.
Потом, по всей видимости, семья делала перерыв в съёмках. Вернулись они спустя год, и новое видео набрало более двух миллионов просмотров. Теперь ролики снимаются регулярно.
Последнее опубликованное на данный момент
Отметим, что юные блогеры нынче пользуются не меньшей популярностью, чем их взрослые коллеги. Например, среди белорусов известны «
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Новости Беларуси. 4-летняя Милана из города Бреста в свои юные годы может похвастаться 127 тысячами подписчиков на YouTube. В настоящее время видео на её канале...
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