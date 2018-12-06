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«Концепцию нулевого травматизма» начнут внедрять с 2019 года: в чём суть?
Новости Беларуси. Создание равных прав для белорусов и россиян на рынке труда обсуждается в Минске на совместном заседании коллегий министерств труда и социальной защиты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в Беларуси, и в России сейчас работают над тем, чтобы уменьшить угрозы профессиональных рисков и исключить случаи гибели людей на производстве. Очередным шагом по их профилактике в нашей стране станет «Концепция нулевого травматизма». Её начнут внедрять уже со 2019 года.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты России:
На нынешней встрече в Минске обсуждалось и создание общих информационных систем в сфере социального обеспечения в Беларуси и России. В обеих странах всё большее распространение получают различные электронные сервисы и многофункциональные центры.
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Новости Беларуси. Создание равных прав для белорусов и россиян на рынке труда обсуждается в Минске на совместном заседании коллегий министерств труда и...
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