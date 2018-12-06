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В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

07.12.2018 12:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представительницы художественной гимнастики из 10 стран принимают участие в международном турнире на призы Марины Лобач, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

В турнире соревнуются спортсменки из России, Украины, Италии, Израиля, Литвы, Эстонии, Кипра, Польши, Казахстана. Традиционно сильный состав и у белорусской команды.

В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Нынешний турнир особенный: 30 лет назад Марина Лобач, завоевав золото Сеула, стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Сеул, 1988):
Мы ждали очень долго, когда построится такой замечательный зал. И мне вдвойне приятно, что этот турнир в этом году проходит во Дворце художественной гимнастики.

В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач

7 декабря состоятся финалы у юниорок в многоборье и в групповых упражнениях. Затем состоится гала-концерт и церемония закрытия турнира.
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Новости Беларуси. Представительницы художественной гимнастики из 10 стран принимают участие в международном турнире на призы Марины Лобач, сообщили в программе...
 
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