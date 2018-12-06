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В Минске проходит турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач
Новости Беларуси. Представительницы художественной гимнастики из 10 стран принимают участие в международном турнире на призы Марины Лобач, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В турнире соревнуются спортсменки из России, Украины, Италии, Израиля, Литвы, Эстонии, Кипра, Польши, Казахстана. Традиционно сильный состав и у белорусской команды.
Нынешний турнир особенный: 30 лет назад Марина Лобач, завоевав золото Сеула, стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Сеул, 1988):
7 декабря состоятся финалы у юниорок в многоборье и в групповых упражнениях. Затем состоится гала-концерт и церемония закрытия турнира.
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Новости Беларуси. Представительницы художественной гимнастики из 10 стран принимают участие в международном турнире на призы Марины Лобач, сообщили в программе...
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