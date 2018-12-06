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Биологи рассказали, почему рис может быть опасен для здоровья

07.12.2018 12:12 — Разное | СТВ  
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На конференции в Новом Орлеане биологи рассказали о том, что зерна риса могут содержать мышьяк и другие токсины. Они могут попасть в организм во время переваривания пищи.

По информации РИА Новости, мышьяк, свинец и другие токсичные элементы, которые содержатся в продуктах питания и других предметах обихода человека, могут оказывать негативное влияние на мозг и тело. Даже небольшие концентрации мышьяка могут серьезно повлиять на иммунитет.

Еще в средневековой китайской книге династии Мин говорилось, что люди, которые работают с мышьяком, выдерживают максимум два года. У них начинают выпадать волосы, мучают сильные головные боли и головокружения.

Ученые установили, что зерна риса могут накапливать мышьяк в большем количестве, чем другие продукты.

Мышьяк, в отличие от других токсинов, может попадать в рис из грунтовых вод. В Индии четверть источников нельзя использовать, потому что в них содержатся невероятно высокие доли ядовитых веществ.

Ученые проанализировали данные о метаболизме мышьяка в теле человека и его влиянии на продукты питания. Оказалось, что из воды в рис попадает около 80% мышьяка, а затем столько же может попасть в организм людей и животных.

При проведении исследования биологи наблюдали значительные различия в этих показателях. Биологи предположили, что цифры зависят от сорта риса.

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Теги: Минск
 
 
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На конференции в Новом Орлеане биологи рассказали о том, что зерна риса могут содержать мышьяк и другие токсины. Они могут попасть в организм во время...
 
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