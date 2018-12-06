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Биологи рассказали, почему рис может быть опасен для здоровья
На конференции в Новом Орлеане биологи рассказали о том, что зерна риса могут содержать мышьяк и другие токсины. Они могут попасть в организм во время переваривания пищи.
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Еще в средневековой китайской книге династии Мин говорилось, что люди, которые работают с мышьяком, выдерживают максимум два года. У них начинают выпадать волосы, мучают сильные головные боли и головокружения.
Ученые установили, что зерна риса могут накапливать мышьяк в большем количестве, чем другие продукты.
Мышьяк, в отличие от других токсинов, может попадать в рис из грунтовых вод. В Индии четверть источников нельзя использовать, потому что в них содержатся невероятно высокие доли ядовитых веществ.
Ученые проанализировали данные о метаболизме мышьяка в теле человека и его влиянии на продукты питания. Оказалось, что из воды в рис попадает около 80% мышьяка, а затем столько же может попасть в организм людей и животных.
При проведении исследования биологи наблюдали значительные различия в этих показателях. Биологи предположили, что цифры зависят от сорта риса.
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На конференции в Новом Орлеане биологи рассказали о том, что зерна риса могут содержать мышьяк и другие токсины. Они могут попасть в организм во время...
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