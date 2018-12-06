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В Польше автобус вылетел в кювет и перевернулся, более 50 человек пострадали

07.12.2018 11:46 — Разное | СТВ  
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Новости Польши. В результате серьезного ДТП в Польше погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 пассажиров получили различные травмы. Из них 5 находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в Нижней Силезии. По предварительным данным, автобус, в котором ехали люди, занесло на повороте. Транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

В Польше автобус вылетел в кювет и перевернулся, более 50 человек пострадали

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить причины аварии.
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Теги: Брест
 
 
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Новости Польши. В результате серьезного ДТП в Польше погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 пассажиров получили различные травмы. Из...
 
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