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Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек

07.12.2018 11:41 — Разное | СТВ  
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Новости Греции. Задержаниями завершилась акция протеста в Афинах, посвящённая 10-летию убийства подростка полицейским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек

Активисты возвели на улице огромные горящие баррикады и стали забрасывать полицейских коктейлями Молотова и камнями. Чтобы разогнать демонстрантов в центр города были стянуты 2,5 тысячи правоохранителей.

Из-за столкновения полиции с активистами в Афинах задержали 30 человек

На агрессию толпы они ответили слезоточивым газом и водяной пушкой. В ходе столкновений несколько человек с обеих сторон получили ранения. Свыше 30 дебоширов были задержаны.
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Новости Греции. Задержаниями завершилась акция протеста в Афинах, посвящённая 10-летию убийства подростка полицейским, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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