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Под Ивацевичами водитель легковушки сбила двух лосей и попала в реанимацию
Новости Беларуси. Вечером 6 декабря в двух километрах от деревни Нехачево Ивацевичского района женщина за рулём Audi A4 наехала на двух лосей.
Как
Водитель с телесными повреждениями доставлена в реанимацию.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. Вечером 6 декабря в двух километрах от деревни Нехачево Ивацевичского района женщина за рулём Audi A4 наехала на двух лосей. Как сообщает ГАИ УВД...
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