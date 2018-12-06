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Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек
Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.
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Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС совместно с персоналом общежития эвакуировали 250 человек. Ещё двое людей были спасены, их жизнь вне опасности. Позже к медработникам с отравлением продуктами горения обратился один из проживающих в общежитии.
Как
Устанавливается причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки в электророзетке.
Осенью 2018 года в Барановичах горел кирпичный гараж.
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Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска. По сведениям МЧС Беларуси, загорание произошло на...
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