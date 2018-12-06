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Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек

07.12.2018 09:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.  

По сведениям МЧС Беларуси, загорание произошло на десятом этаже двенадцатиэтажного общежития № 6 БГМУ.  

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек
Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС совместно с персоналом общежития эвакуировали 250 человек. Ещё двое людей были спасены, их жизнь вне опасности. Позже к медработникам с отравлением продуктами горения обратился один из проживающих в общежитии.  

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек
Фото: Минское ГУМЧС  

Как уточняется в Минском ГУМЧС, пожар был ликвидирован в полвосьмого вечера. Огнём повреждены имущество и отделка на площади 20 кв. метров.  

Из горевшего в Минске общежития медуниверситета были эвакуированы 250 человек
Фото: Минское ГУМЧС  

Устанавливается причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки в электророзетке.  

Осенью 2018 года в Барановичах горел кирпичный гараж. 

Ожоги получил пытавшийся ликвидировать пожар до прибытия спасателей мужчина – подробности здесь.  
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря около семи вечера спасателям стало известно о пожаре в одном из общежитий Минска.   По сведениям МЧС Беларуси, загорание произошло на...
 
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