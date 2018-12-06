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NASA хочет добывать железо на астероиде Психея. Он оценивается в десять квинтиллионов долларов

07.12.2018 15:57 — Разное | KYKY  
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Науч-поп издание Naked Science написало о том, как правительства и крупные компании хотят добывать ресурсы на астероидах и насколько это выгодно. Например, астероид (16) Психея, на который хочет в будущем отправиться NASA, содержит в себе железа на десять квинтиллионов (число с 18-ю нулями) долларов. Для сравнения − вся Земля оценивается примерно в 80 триллионов долларов. Но тут идёт речь не только о Психее.

Кто хочет добывать ресурсы на астероидах

Как пишут авторы, уже две американские компании всерьёз рассматривают бурение астероидов как способ заработка − Planetary Resources в штате Вашингтон и Deep Space Industries в Калифорнии. В Европе о таком говорит Люксембург − его власти собрались вложить не меньше 230 миллионов долларов в компании, которые займутся бурением астероидов. Но им тогда нужно открыть свои офисы в стране.

Астероид (16) Психея находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, он один из самых массивных объектов в этой группе. Радиус Психеи − 113 километров. На этом астероиде так много железа, что его оценивают в десять тысяч квадриллионов долларов (или десять квинтиллионов). Уже в 2022 году NASA отправит туда зонд для разведки, и он будет лететь на астероид примерно 3,5 года.

Эксперты беспокоятся, что такие огромные запасы ресурсов попросту обвалят цены на товары и разрушат мировую экономику. Однако пока что до них ещё нужно добраться − с нынешним уровнем развития технологий нам слишком дорого обойдутся полёты туда. Поэтому пока что не беспокоимся, коллапса мировой экономики из-за астероида не будет.

Соучредитель компании Planetary Resources сказал, что многие редкие (для Земли) металлы и минералы чуть ли не бесконечны в космосе: «С повышением доступа к этим материалам стоит ожидать не только понижения цен на всё от микроэлектроники до хранения энергии, но и появления нового применения для этих элементов». Будущую индустрию уже поддерживают финансово и информационно известные и успешные люди: Ларри Пейдж и Эрик Шмидт из Google, Чарльз Симони из Microsoft, режиссёр Джеймс Кэмерон («Терминатор», «Титаник», «Аватар»). Британское издание The Guardian ещё в апреле 2017 года писало, что компания Goldman Sachs разослала клиентам письмо о позитивном будущем в индустрии бурения астероидов, потому что понижаются цены на запуски.

Что, кроме технологий, мешает начать добычу ресурсов

Одна из главных проблем − юридическая. Как определить, кому принадлежат ресурсы? Частным компаниям или инвесторам? Может, стоит следовать Договору о космосе и считать астероиды собственностью всего человечества, аналогично с трансграничными водами океана? США и Люксембург уже приняли законы о том, что предоставят компаниям права на ресурсы, добываемые ими на небесных телах. Но все остальные страны этим вопросом всерьёз ещё не занимались, только Бельгия, Бразилия и Россия выступили против «национального присвоения» астероидов. Многим экспертам не нравится подход США и Люксембурга.

Кстати, Договор о космосе. Его в 1967 подписали, а потом и ратифицировали почти сто стран. Договор запрещает государствам заявлять права на небесные тела (астероиды в том числе) и использовать их в военных целях. Но в 1967 о бурении астероидов как-то не думали. В общем, государствам нужно создать регулирующий орган, который будет следить за распределением выгоды от добычи ресурсов в космосе, пишут журналисты Naked Science.

В декабре 2014 года Международный институт воздушного и космического права создал Гаагскую рабочую группу по управлению космическими ресурсами. Она должна придумать и показать ООН строгий космический закон, в котором отдельное внимание уделят добыче ресурсов. В сентябре 2017 года эта группа опубликовала «Проект основных положений для разработки правового режима деятельности по добыче полезных ископаемых в космосе». Его авторы призывают распределить выгоды от космических ресурсов и создать международный фонд для добычи полезных ископаемых. Но всё это не обязательно.

Как пишут журналисты, «с уверенностью можно сказать одно: как только все законы будут утверждены и приняты на глобальном уровне, добыча ископаемых на астероидах откроет новые возможности не только компаниям, которые будут отправлять к небесным телам свои миссии, но и всему человечеству. Безусловно, это явится серьезной встряской для многолетних устоев: рынки обвалятся, что-то обесценится, драгоценное станет заурядным, но для человечества это станет новым и удивительным рубежом».

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Науч-поп издание Naked Science написало о том, как правительства и крупные компании хотят добывать ресурсы на астероидах и насколько это выгодно. Например, астероид (16)...
 
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