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В Евросоюзе подсчитали ущерб от коррупции

07.12.2018 15:50 — Разное | Ежедневник  
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В Евросоюзе подсчитали ущерб от коррупции

Размах коррупции в 28 странах-членах Евросоюза ежегодно обходится экономике сообщества в 900 миллиардов евро, сообщило агентство Belga со ссылкой на данные Партии европейских "зеленых".

Согласно последней оценке антикоррупционного агентства OLAF, от коррупции государства ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, что составляет почти одну треть семилетнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

В свою очередь Еврокомиссия сообщила в 2014 году, что в ЕС ежегодный ущерб от взяточничества и казнокрадства достигает 120 миллиардов евро (около 7 % от общего объема бюджета ЕС). В 2013 году по фактам злоупотребления служебным положением и взяток прокуратурой стран-членов ЕС было возбуждено рекордное количество уголовных дел за всю историю сообщества – около 68 тысяч, пишут ria.ru.

По данным партии европейских экологистов, наихудшая ситуация с коррупцией в ЕС отмечена в Румынии, где ее доля составляет 15% от ВВП. Напротив, наименее коррумпированной страной Объединенной Европы являются Нидерланды – всего 0,76 процента от ВВП.

 
 
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Размах коррупции в 28 странах-членах Евросоюза ежегодно обходится экономике сообщества в 900 миллиардов евро, сообщило агентство Belga со ссылкой на данные Партии...
 
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