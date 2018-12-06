Литва ввела национальные санкции против РФ

Укринформ . Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции, сообщает









“Знаем, что сегодня международные организации не приняли никаких санкций против российских действий. Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе. Мы также приняли решение оказывать помощь в форме амуниции, мы присылаем своих инструкторов, военных инструкторов, киберинструкторов, гуманитарную помощь. Также мы поддерживаем все гражданские инициативы нашего народа для того, чтобы помочь вам бороться", - сказала Грибаускайте.





Президент подчеркнула, что после этого литовские должностные лица получают личные угрозы от России.





“Иногда не так и просто быть первыми, когда вводим санкции. Мы получаем личные угрозы от России. Например, министр иностранных дел. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, поскольку быть открытыми в этом мире, вероятно, еще важнее, чем военная поддержка", - отметила Грибаускайте.













Петр Порошенко поблагодарил Литву за уже введенные национальные санкции против участников агрессивных действий на Азове и призвал международных партнеров ввести жесткие санкции против российской Федерации в связи с ее агрессией в Черном и Азовском морях:





“Мы призываем наших международных партнеров принять жесткие санкции, чтобы остановить агрессивные посягательства России в Черном и Азовском морях и обеспечить свободу навигации в регионе”.





Также он подчеркнул, что агрессивные действия России, которая откровенно игнорирует Минские договоренности и открыто нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях, — это прямая угроза европейской безопасности и вызов всему демократическому миру.









25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские военные обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также 24 моряков.





Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков.





Теперь 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в медчасти изолятора "Матросская тишина".





Россия не признает их военнопленными и намерена судить за нарушение госграницы как гражданских лиц, что противоречит международному праву.