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Литва ввела национальные санкции против РФ

07.12.2018 15:41 — Разное | Партизан  
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Литовская Республика ввела национальные санкции против России за ее агрессию против Украины в Керченском проливе.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции, сообщает Укринформ


“Знаем, что сегодня международные организации не приняли никаких санкций против российских действий. Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе. Мы также приняли решение оказывать помощь в форме амуниции, мы присылаем своих инструкторов, военных инструкторов, киберинструкторов, гуманитарную помощь. Также мы поддерживаем все гражданские инициативы нашего народа для того, чтобы помочь вам бороться", - сказала Грибаускайте.

Президент подчеркнула, что после этого литовские должностные лица получают личные угрозы от России.

“Иногда не так и просто быть первыми, когда вводим санкции. Мы получаем личные угрозы от России. Например, министр иностранных дел. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, поскольку быть открытыми в этом мире, вероятно, еще важнее, чем военная поддержка", - отметила Грибаускайте.



Петр Порошенко поблагодарил Литву за уже введенные национальные санкции против участников агрессивных действий на Азове и призвал международных партнеров ввести жесткие санкции против российской Федерации в связи с ее агрессией в Черном и Азовском морях:

“Мы призываем наших международных партнеров принять жесткие санкции, чтобы остановить агрессивные посягательства России в Черном и Азовском морях и обеспечить свободу навигации в регионе”.

Также он подчеркнул, что агрессивные действия России, которая откровенно игнорирует Минские договоренности и открыто нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях, — это прямая угроза европейской безопасности и вызов всему демократическому миру.


25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские военные обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также 24 моряков.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков.

Теперь 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых -  в медчасти изолятора "Матросская тишина".

Россия не признает их военнопленными и намерена судить за нарушение госграницы как гражданских лиц, что противоречит международному праву.

 
 
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Литовская Республика ввела национальные санкции против России за ее агрессию против Украины в Керченском проливе.
 
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