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"Это было честью для меня!" Ангела Меркель покинула пост главы ХДС
"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, покидая пост лидера партии Христианско-демократический союз. Она занимала эту должность 18 лет.
В пятницу, 7 декабря, Ангела Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз, который занимала с 10 апреля 2000 года.
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"Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС в центре фонда Конрада Аденауэра и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику. Это были незабываемые 20 лет", — обратилась политик.
Она подчеркнула, что за годы ее правления количество безработных в Германии удалось сократить с пяти до двух миллионов.
"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии. Я всегда старалась выполнять свою работу по совести. И я всегда знала, что наступит день, когда я должна буду её завершить. Это было честью для меня!" — окончила речь Ангела Меркель.
Претендентами на должность главы партии стали три человека:
- бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц;
- нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр;
- министр здравоохранения Йенс Шпан.
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Голосование за нового главу пройдет 7 декабря. Предполагается, что выборы могут занять два тура.
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"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, покидая пост лидера партии Христианско-демократический союз. Она занимала эту...
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