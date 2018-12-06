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"Это было честью для меня!" Ангела Меркель покинула пост главы ХДС

07.12.2018 14:57 — Разное | Партизан  
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"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, покидая пост лидера партии Христианско-демократический союз. Она занимала эту должность 18 лет.

"Это было честью для меня!" Ангела Меркель покинула пост главы ХДС
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В пятницу, 7 декабря, Ангела Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз, который занимала с 10 апреля 2000 года.

Как передает obozrevatel.com, на съезде ХДС она поблагодарила однопартийцев за работу и произнесла прощальную речь.

"Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС в центре фонда Конрада Аденауэра и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику. Это были незабываемые 20 лет", — обратилась политик.


Она подчеркнула, что за годы ее правления количество безработных в Германии удалось сократить с пяти до двух миллионов.

"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии. Я всегда старалась выполнять свою работу по совести. И я всегда знала, что наступит день, когда я должна буду её завершить. Это было честью для меня!" — окончила речь Ангела Меркель.


Претендентами на должность главы партии стали три человека:

- бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц;
- нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр;
- министр здравоохранения Йенс Шпан.
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Голосование за нового главу пройдет 7 декабря. Предполагается, что выборы могут занять два тура.









 
 
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"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, покидая пост лидера партии Христианско-демократический союз. Она занимала эту...
 
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