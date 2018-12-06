"Это было честью для меня!" Ангела Меркель покинула пост главы ХДС

В пятницу, 7 декабря, Ангела Меркель официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз, который занимала с 10 апреля 2000 года.

obozrevatel.com , на съезде ХДС она поблагодарила однопартийцев за работу и произнесла прощальную речь. Как передает, на съезде ХДС она поблагодарила однопартийцев за работу и произнесла прощальную речь.





"Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС в центре фонда Конрада Аденауэра и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику. Это были незабываемые 20 лет", — обратилась политик.









Она подчеркнула, что за годы ее правления количество безработных в Германии удалось сократить с пяти до двух миллионов.





"Я не родилась ни канцлером, ни главой партии. Я всегда старалась выполнять свою работу по совести. И я всегда знала, что наступит день, когда я должна буду её завершить. Это было честью для меня!" — окончила речь Ангела Меркель.









Претендентами на должность главы партии стали три человека:





- бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц;

- нынешний генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр;

- министр здравоохранения Йенс Шпан.

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Голосование за нового главу пройдет 7 декабря. Предполагается, что выборы могут занять два тура.















