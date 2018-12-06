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Белорусский рубль не устоял только к евро

07.12.2018 14:46 — Разное | Партизан  
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На торгах валютной биржи 7 декабря белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,07%, а с начала декабря уже на 0,19%.

Курс доллара снизился всего на 0,0010 рубля до 2,1329 BYN/USD. За текущую неделю доллар подорожал лишь на 0,0013 рубля.

Курс евро вырос на 0,0079 рубля до 2,4253 BYN/EUR. Это лишь на 0,0009 рубля меньше, чем было в начале недели.

Курс российского рубля упал на 0,0070 рубля до 3,1894 BYN/100 RUB. Российский рубль за неделю подешевел сильнее остальных валют — минус 0,0133 рубля.

Белорусский рубль подорожал к евро и российскому рублю на первой зимней неделе

На торгах 3—7 декабря белорусский рубль чувствовал себя уверенно. Больших колебаний к основным валютам не допускал, а по итогам недели смог укрепиться только доллар, но очень незначительно:

курс доллара вырос всего на 0,06%;
курс евро снизился лишь на 0,04%;
курс рубля РФ упал на 0,42%;

валютная корзина подешевела на 0,19%.


Россия

Центробанк наших восточных соседей ослабил свою валюту перед выходными. Официальные курсы на завтра:

курс доллара вырос на 19 копеек до 66,9227 RUB/USD(максимальный уровень с начала декабря);
курс евро подскочил на 47 копеек до 75,0777 RUB/EUR(максимум за три недели).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах валютной биржи 7 декабря белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,07%, а с начала декабря уже на 0,19%.
 
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