Белорусский рубль не устоял только к евро

Курс доллара снизился всего на 0,0010 рубля до 2,1329 BYN/USD. За текущую неделю доллар подорожал лишь на 0,0013 рубля.





Курс евро вырос на 0,0079 рубля до 2,4253 BYN/EUR. Это лишь на 0,0009 рубля меньше, чем было в начале недели.





Курс российского рубля упал на 0,0070 рубля до 3,1894 BYN/100 RUB. Российский рубль за неделю подешевел сильнее остальных валют — минус 0,0133 рубля.





Белорусский рубль подорожал к евро и российскому рублю на первой зимней неделе





На торгах 3—7 декабря белорусский рубль чувствовал себя уверенно. Больших колебаний к основным валютам не допускал, а по итогам недели смог укрепиться только доллар, но очень незначительно:





курс доллара вырос всего на 0,06%;

курс евро снизился лишь на 0,04%;

курс рубля РФ упал на 0,42%;





валютная корзина подешевела на 0,19%.









Россия





Центробанк наших восточных соседей ослабил свою валюту перед выходными. Официальные курсы на завтра:





курс доллара вырос на 19 копеек до 66,9227 RUB/USD(максимальный уровень с начала декабря);

курс евро подскочил на 47 копеек до 75,0777 RUB/EUR(максимум за три недели).