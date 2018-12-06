Фото Аллы Петлицкой
В магазине «Родны кут»
В «Детском мире»
В ожидании праздника в детском саду №5
Такая красота в СШ №3
(Visited 6 times, 6 visits today)
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Ганцевичи вовсю готовятся к Новому году, а мы кое-что запечатлели
07.12.2018 15:05 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Фото Аллы Петлицкой
В «Детском мире»
(Visited 6 times, 6 visits today)
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Фото Аллы Петлицкой В магазине «Родны кут» В «Детском мире» В ожидании праздника в детском саду №5 Такая красота в
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